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    Бердыбека Сапарбаева наградили медалью «Еңбек ардагері»

    17 Февраля 2023, 19:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Тамара Дуйсенова вручила известному государственному и политическому деятелю Казахстана Бердибеку Сапарбаеву медаль «Еңбек ардагері», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    Известный государственный и политический деятель Казахстана Бердибек Сапарбаев провел встречу с сотрудниками Министерства труда и социальной защиты населения РК, в ходе которой поделился своим опытом работы на государственной службе и ответил на вопросы молодых сотрудников.


    В разные годы Бердибек Сапарбаев занимал различные государственные и политические должности, в том числе возглавлял пять регионов республики, дважды был министром труда и социальной защиты населения РК и заместителем Премьер-Министра РК.

    Главное фото: gov.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Минтруда РК Бердибек Сапарбаев Госслужба
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