Бердибек Сапарбаев встретился с руководителями филиалов политических партий

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Зарегистрированные партии Жамбылской области активно готовятся к очередной кампании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в оставшиеся около двух месяцев до выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней партии активизируют свою работу. На данный момент политические объединения утверждают список кандидатов и готовят необходимый для проведения кампании бюджет.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев встретился с руководителями филиалов партий.

«Мы, местные исполнительные органы, должны предоставить всем партиям одинаковые возможности, - подчеркнул глава региона. - Мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли максимально открыто и справедливо. Это политическое событие покажет не только активность партий, но и уровень единства в стране. Поэтому призываю всех вас отнестись с ответственностью к соблюдению закона».

Председатель областной избирательной комиссии Сергали Айдапкелов ознакомил участников совещания с порядком проведения выборов.

По его словам, в регионе определено 492 избирательных участка, где будут нести службу 3 750 членов комиссии.

«Мы готовы провести семинар для разъяснения закона о выборах. Можно провести его как в онлайн формате, так и оффлайн с соблюдением всех санитарных требований», - отметил Сергали Айдапкелов.

Руководитель облуправления внутренней политики Дауыл Бейсенкулов заявил, что будет осуществляться мониторинг за тем, чтобы материалы партий публиковались на страницах печати в предусмотренном законом объеме.

«Ожидается, что за ходом выборов будут вести мониторинг около четырех тысяч наблюдателей. Кроме того, считаю необходимым привлечь наблюдателей от общественных организаций. Вы знаете, что 30 процентов кандидатов должны составлять женщины и молодежь. Я призываю вас соблюдать порядок и внести вклад в честное проведение выборов», - подытожил аким области Бердибек Сапарбаев.