Бердибек Сапарбаев встретился с послом Таджикистана

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Таджикистан в Республике Казахстан Хайрулло Ибодзоду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе акимата Жамбылской области, глава региона сразу же отметил, что необходимо усилить сотрудничество между регионами наших стран. Это предложение было поддержано послом, который впервые посетил Жамбылскую область.

Хайрулло Ибодзода сказал, что хотел бы поближе узнать о потенциале Жамбылской области. Бердибек Сапарбаев ознакомил гостя с основными направлениями развития региона, подчеркнув, что есть огромный потенциал в растениеводстве и животноводстве. Интенсивно развивается в жамбылском регионе производство минеральных удобрений.

«Казахстан и Таджикистан - азиатские страны, поэтому у нас много общего. Есть взаимные интересы. Можно и нужно сотрудничать в разных отраслях экономики - сельском хозяйстве, промышленности, туризме», - сказал Бердибек Сапарбаев.

В свою очередь, Хайрулло Ибодзода отметил, что Таджикистан намерен отправлять молодежь на учебу в вузы Казахстана, в том числе и в таразские.

Кроме того, таджикская сторона планирует содействовать открытию в Казахстане двух оптово-распределительных центров. Один из них посол предложил открыть в жамбылском регионе. Аким области идею поддержал и поручил своему заместителю Алмасу Мадиеву изучить данный вопрос.

Есть перспективы сотрудничества и в сфере туризма. Тараз - один из самых древних городов Казахстана. Посол Таджикистана поделился идеей сделать единую визу для среднеазиатских стран, чтобы туристы могли свободно посещать сразу несколько древних городов.

Между Казахстаном и Таджикистаном налажена тесная связь. Несмотря на пандемию, товарооборот между двумя государствами достиг отметки 910 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе акимата Жамбылской области.