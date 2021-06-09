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    Бердибек Сапарбаев встретился с генконсулом США

    9 Июня 2021, 08:31

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Сотрудничество двух стран в различных сферах обсудили в Таразе на встрече акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева с Генеральным консулом США в Алматы Эриком Майером, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Открывая встречу, глава региона отметил, что отношения Казахстана и США развиваются динамично, налажено сотрудничество во многих сферах.

    «Америка поддерживает Казахстан с момента получения независимости. В результате торгово-экономические, политические отношения между двумя странами непрерывно укрепляются. Одним из ярких примеров является компания «Шеврон». С момента основания компания наладила систему эффективного регулирования трудовых отношений, сформировала контингент высококлассных специалистов. Казахстан стал применять международные стандарты в этой области», - сказал Бердибек Сапарбаев.

    Глава региона подчеркнул, что в Казахстане оказывается всесторонняя поддержка бизнесу.

    «Уверен, что партнерство с США внесет свой вклад в реализацию наших будущих планов. Стоит добавить, что международные организации в США вносят свой вклад в решение проблем социальной сферы. И нам хотелось бы наладить более тесное сотрудничество с этими организациями. Думаю, мы будем вместе работать над решением проблем. Со своей стороны мы готовы оказывать всяческую поддержку», - заверил аким области.

    Эрик Майер выразил уверенность в том, что тенденция стабильного развития двусторонних отношений сохранится и в будущем.

    «В этом году исполняется 30 лет отношениям между США и независимым Казахстаном. Сегодня эти отношения находятся на самом высоком уровне», - сказал Генеральный консул США в Алматы.

    В ходе встречи стороны высказали ряд предложений, уточнили в пресс-службе акима Жамбылской области.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область США
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