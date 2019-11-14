Бердибек Сапарбаев участвует в Международной конференции «Таласский курултай: история и память»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев находится с рабочей поездкой в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В составе сопровождающей его рабочей группы - руководители социального блока правительства: министерств образования и науки, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, культуры и спорта, информации и общественного развития. В программе пребывания – встречи с жителями региона, прием граждан по личным вопросам, посещение строящихся объектов туризма, социальной сферы, знакомство с пилотными проектами в сельской местности.

Сегодня в Таразском государственном университете имени М-Х. Дулати открылась Международная научно-практическая конференция «Таласский курултай: история и память», посвященная 750-летию Золотой Орды.

Отметим, что в стране широко отмечается 750-летие Золотой Орды и Таласского курултая, инициированные Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

В Таразе как историческом центре страны проходит двухдневная, 14 - 15 ноября, научно-практическая конференция, организованная Международной Тюркской академией совместно с ТарГУ имени М.-Х.Дулати. В этом значимом мероприятии принимают участие вице-премьер Бердибек Сапарбаев, аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов, президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, ректор ТарГУ имени М.-Х. Дулати Махметгали Сарыбеков, ректор Южно-Казахстанского государственного университета имени М. Ауэзова Дария Кожамжарова, Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана Саидикрам Ниязходжаев, известные ученые, деятели и журналисты Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Монголии и России.

Ожидается, что в ходе конференции прозвучат интересные выступления и будут опубликованы уникальные факты о 750-летии Золотой Орды, о Жошы хане, о Таласском курултае 1269 года, а также о 950-летии произведения Жусупа Баласагуна «Кутадгу билиг».

Участникам предстоит выслушать доклады по трем секциям. Первая секция посвящена Таласскому курултаю, его влиянию на традицию государственности и национальное сознание. Во второй секции состоится обсуждение новых подходов и направлений в изучении наследия и истории Золотой Орды. Третья секция под названием «Кутадгу билиг» в истории социальной мысли тюркского мира» посвящена 950-летию знаменитой книги Жусупа Баласагуна.

На второй день конференции запланировано посещение исторических достопримечательностей Жамбылского региона - мавзолеи Карахана, Даутбека, Айши-биби и Бабаджи-хатун, первая в Казахстане мечеть периода древнего ислама, историко-культурный комплекс «Древний Тараз».

Как сообщалось, представители правительственной рабочей группы ранее встретились с жителями Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Карагандинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областей, городов Алматы и Шымкент. Основная цель поездки – информирование населения о реализации Правительством страны задач, обозначенных в Послании Президента народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».