Бердибек Сапарбаев стал почетным гражданином Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Бердибеку Сапарбаеву на сессии областного маслихата присвоено звание почетного гражданина Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, Б.Сапарбаев был акимом Актюбинской области в 2015-2019 годах. При нем в регионе произошел большой паводок в 2016 году, был принял проект по расширению русел рек, который вызвал много нареканий со стороны населения и волонтеров - он до сих пор корректируется и не завершен, были построены областной краеведческий музей, «Анага тагзым», дворец спорта «Жекпе-жек» и Ледовый дворец.

Также в ходе сессии депутаты утвердили решение о присвоении звания «Почетный гражданин Актюбинской области» кандидату сельскохозяйственных наук Серикбаю Рзабаеву, профессору медицины Нагашыбаю Акатаеву и председателю Совета ветеранов области Серику Шангутову.

На сессии был уточнен бюджет области на текущий год. В рамках уточнения бюджета 38,8 млрд тенге будут направлены на строительство объектов, ремонтные работы, проведение газо-, водопроводных сетей в населённых пунктах и другие важные цели. Необходимо отметить, что уточнение проводилось в основном за счет свободных остатков на начало года, увеличения доходной части и внутреннего резерва.

Аким области Ералы Тугжанов отметил, что средства будут направлены, в первую очередь, на решение социальных вопросов, волнующих население. «На недавнем расширенном заседании Правительства Глава государства поставил ряд задач по социально-экономическому развитию населённых пунктов, их благоустройству. Нам нужно работать сообща, чтобы достичь поставленных целей», - подчеркнул Ералы Тугжанов.

Чуть менее трети выделенных средств будут направлены на развитие сферы строительства, в том числе на строительство более 10 школ, строительство и реконструкцию объектов здравоохранения, спортивных комплексов, библиотек.

Кроме того, утверждено дополнительное финансирование проектов по ремонту дорог, строительству газо-, водопроводов в районах области и др.



