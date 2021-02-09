Бердибек Сапарбаев призвал руководство золотодобывающей компании брать на работу местных жителей

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - С работой золотободывающей компании АО «АК Алтыналмас» ознакомился в ходе рабочей поездки по региону аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе акима Жамбылской области, глава региона посетил поселок Акбакай Мойынкумского района, где находится предприятие, ознакомился с социально-бытовыми условиями для рабочих, заслушал отчет главного менеджера Айдара Кожахметова.

На предприятии, действующем с 1993 года, вырабатывается ежегодно в среднем около 1 300 килограммов золота, перерабатывается один миллион тонн руды. Средняя заработная плата составляет 254 тысяч тенге. В прошлом году в предприятие было инвестировано 5,9 миллиарда тенге, в этом году ожидается 12,3 миллиарда тенге инвестиций.

Отметим, что в условиях пандемии работникам АО «АК Алтыналмас» оказывается существенная материальная помощь. Большинство членов коллектива получило дополнительно по 200 тысяч тенге, члены многодетных семей, а также имеющие на иждивении детей-инвалидов, - по 50 тысяч тенге. Всего материальная помощь оказана более чем на 220 миллионов тенге.

С начала пандемии среди сотрудников предприятия не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Этому способствует строительство так называемой «буферной зоны». В дирекции отметили, что в соответствии с поручением Главы государства завершено строительство нового объекта - «буферной зоны» - стоимостью более 7 миллионов долларов.

Так называемая «буферная зона» представляет собою комплекс зданий, где находятся вахтовики перед заступлением на смену. Комплекс рассчитан на 594 места. Работа на этом золотодобывающем предприятии идет вахтовым методом. Каждая смена не пересекается друг с другом. Перед тем как заступить к вахте, работники пять дней проходят проверку в «буферной зоне». У вновь прибывших берутся ПЦР-анализы, и после получения отрицательного результата они могут приступить к работе.

Аким области осмотрел также медпункт и спортивные помещения предприятия.

Не остается коллектив в стороне и от проблем местного населения. Предприятие организует подвоз питьевой воды, уборку снега, при необходимости выделяется необходимая техника и средства.

«Всё это похвально, благодарю руководство компании за добрые дела. И все же, прошу обратить пристальное внимание на подготовку и прием на работу местных жителей, особенно молодежи, - подчеркнул глава региона.

Встреча на предприятии завершилась подписанием трехстороннего меморандума о соблюдении трудового законодательства и социальном партнерстве, - отметили в пресс-службе главы региона.