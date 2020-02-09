Бердибек Сапарбаев посетил семьи погибших в Кордайском районе

КОРДАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 9 февраля, заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев посетил семьи погибших в Кордайском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Глава правительственной комиссии, в числе которой руководители центральных госорганов, депутаты Парламента, представители АНК, побывал в селах Сортобе и Масанчи, посетил семьи погибших и выразил соболезнования.

«От имени Президента РК К. Токаева и Правительства примите искренние соболезнования. Мы вас в беде не оставим, обеспечим вашу безопасность. Вашим семьям мы поможем, государство будет вас поддерживать», — сказал Б. Сапарбаев.

Родные погибших и местные жители попросили властей найти и наказать виновных.

«Это был преступный умысел. Незнакомцы ходили, поджигали дома и трясли над головами оружием, требуя денег и золота. Говорили, выходите, ваш дом горит. Среди них были пьяные люди», — рассказали присутствующие жители.

Также вице-премьер осмотрел жилые дома, социальные и коммерческие объекты, пострадавшие в ходе беспорядков.

«Глава государства поручил оказывать всю необходимую помощь и поддержку семьям. В составе комиссии прибыл первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития К. Ускенбаев. Сейчас специалисты оценивают ущерб, который будет восстановлен согласно действующему законодательству», — заверил Б. Сапарбаев.

Также члены правительственной комиссии приняли участие в траурных мероприятиях.

Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.

Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.

Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал восьмого февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

Сегодня МВД РК сообщило о том, что число погибших в конфликте в Кордайском районе достигло 10 человек.