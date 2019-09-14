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    Бердибек Сапарбаев посетил с рабочей поездкой Армению

    14 Сентября 2019, 12:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра Казахстана Бердибек Сапарбаев посетил с рабочей поездкой Республику Армения. В состав казахстанской делегации также вошли исполнительный директор Фонда Первого Президента РК – Елбасы Асет Исекешев и министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьр-Министра.

    В ходе встречи Бердибека Сапарбаева с заместителем премьер-министра Армении Тиграном Авиняном рассмотрен широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.

    «Казахстан придает важное значение развитию взаимовыгодного партнерства с Арменией, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, поэтому по поручению Премьер-Министра мы прибыли, чтобы обсудить возможности взаимодействия в области образования, здравоохранения и информационных технологий», — сказал Б. Сапарбаев.

    В свою очередь, вице-премьер Армении выразил заинтересованность в углублении двусторонних связей, отметив значительный потенциал для увеличения товарооборота наших стран.

    По итогам встречи Бердибек Сапарбаев подарил армянскому коллеге книги — сборник произведений Абая, «Избранные трактаты» Аль-Фараби и «Эра независимости» Первого Президента РК – Елбасы Н. Назарбаева.

    Также в Ереване казахстанская делегация посетила Центр креативных технологий «ТUМО». В центре обучаются дети в возрасте от 12 до 18 лет работе в ИТ-сфере с использованием современных технологий. Обучение организовано по четырем направлениям: анимация, разработка игр, веб-разработка и цифровые средства массовой информации, уделяется внимание занятиям танцами, спортом и музыкой. В 2016 году «ТUМО» занял первое место рейтинга инновационных школ мира, составленного французским журналом «We demain». Филиалы центра работают в Париже, Москве, Бейруте и других городах.

    Кроме того, вице-премьер ознакомился с опытом работы Благотворительного фонда «Дети Армении» (COAF). Работая в основном с детьми и молодежью, COAF реализует программы образования, здравоохранения, социально-экономического развития для комплексного решения проблемы сельской бедности.

    В ходе посещения Ереванского государственного университета Бердибек Сапарбаев побывал в Центре казахского языка, культуры и истории. Здесь вице-премьер пообщался со студентами, изучающими культуру и традиции казахского народа, а также подарил центру 50 книг на казахском, русском и английском языках. В их числе произведения Абая, М. Ауэзова, Ш. Кудайбердыулы, А. Кекилбаева, А. Жубанова и многие другие.

    Еще 50 книг Бердибек Сапарбаев передал в дар Национальной библиотеке Армении и Институту древних рукописей «Матенадаран».

    Казахстанская делегация также посетила Центр инновационной медицины «Аванта», в котором ведется разработка и стимулирование использования новейших программ и подходов в области стоматологии и эстетической медицины. На сегодняшний день клинику посетило свыше 77 тыс. пациентов со всего мира.

    Автор:

    Премьер-министр РК Армения
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