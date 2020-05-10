Бердибек Сапарбаев посетил с поздравлениями ветеранов Великой Отечественной войны

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области широко отмечается 75-летие Великой Победы, поздравляют каждого ветерана Великой Отечественной войны и трудового фронта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области Бердибек Сапарбаев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны Мусахана Бердибаева и Антонину Беляеву с 75-летием Великой Победы и передал им поздравительные письма от Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

99 лет исполнилось участнику самых великих и ожесточенных сражений – Сталинградской битвы и боев на Курской дуге фронтовику Мусахану Бердибаевичу Бердибаеву. Несмотря на преклонные годы, аксакал сохраняет крепость духа, ясный ум и прекрасное настроение.

В задушевной беседе Мусахан ата вспомнил фронтовые будни и старых товарищей. Он прошел всю войну, судьба его хранила, но в начале 1945 года получил тяжелое ранение. Лечился пять месяцев в госпитале, получил инвалидность. Сегодня годы берут свое, в последнее время у аксакала ухудшилось зрение. «Не могу писать», - сокрушается автор нескольких сборников стихов и бата. Однако дедушке не дают скучать многочисленные правнуки, для которых он – живая история и источник мудрости.

Бердибек Сапарбаев от всей души поздравил уважаемого ветерана с Днем Победы, пожелал крепкого здоровья и обязательно отметить вековой юбилей, вручил цветы, корзину фруктов и сертификат на один миллион тенге.

Про Антонину Павловну Беляеву и вовсе не скажешь, что ей 93 года. Искрометная, веселая, она не переставала шутить на протяжении всей беседы с акимом области. Совсем еще молодой девчонкой она в 1944 году попала в санитарный поезд, на котором исколесила всю Европу. День Победы встретила в Кенигсберге. Демобилизовалась в 1946 году, и всю свою последующую жизнь работала на жамбылских предприятиях.

Глава региона также вручил ей поздравление от Президента и сертификат на один миллион тенге. «Именно на таких, как Вы, необходимо равняться всем нам. В самые тяжелые для страны годы Вы на деле доказали, что значит защищать родную землю и свободу. Низкий Вам поклон», - сказал аким области Бердибек Сапарбаев.

Отметим, что накануне Дня Победы глава региона говорил о необходимости лично поздравить каждого участника Великой Отечественной войны, не забыть и о тружениках тыла и еще раз сказать ветеранам, что мы преклоняемся перед их подвигом и будем всегда об этом помнить.

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, поздравления ветеранов в честь 75-летия Победы прошли в регионе в разнообразной форме. Так, жамбылские волонтеры под песню «День Победы» в исполнении военного духового оркестра на автоподъемнике поднимались к балконам ветеранов, вручая им букеты цветов. Акимат города Тараза публикует ежедневно в социальных сетях посты, посвященные героям-фронтовикам. В праздничные дни руководство Жамбылской области поздравляет ветеранов ВОВ. Ветеранам войны и труженикам тыла вручены медали и Благодарственные письма от имени Главы государства, а также продуктовые корзины.

На сегодняшний день в Жамбылской области проживают 57 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. В связи с празднованием 75-й годовщины Дня Победы каждому оказана социальная помощь в размере одного миллиона тенге. Наряду с этим, 1 989 человек, приравненных к участникам и инвалидам ВОВ, получили по 100 тысяч тенге. Не остались без внимания и труженики тыла - 4 742 человека, проработавшие в годы войны в тылу более шести месяцев, получили по 50 тысяч тенге. Социальную помощь в этом же объеме получают 337 вдов и жен инвалидов участников Великой Отечественной войны. По 60 тысяч тенге выплачено троим бывшим блокадникам Ленинграда и троим узникам концлагерей.

Из Жамбылской области, население которой в 1941 году составляло около 400 тысяч человек, на фронт отправились более 100 тысяч воинов. 39 жамбылцев стали Героями Советского Союза, девять - обладателями ордена Славы.



