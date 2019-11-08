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    Бердибек Сапарбаев поручил установить единые размеры выплат ветеранам к 75-летию Победы

    8 Ноября 2019, 11:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Үкімет үйі под председательством заместителя Премьер-Министра РК Бердибека Сапарбаева состоялось заседание Межведомственной комиссии по организации подготовки и проведения в Республике Казахстан 75-ой годовщины Победы во Второй мировой войне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мурат Бектанов представил информацию о проекте Плана соответствующих мероприятий. В частности, в юбилейный год Победы запланировано: проведение военного парада; поисковых работ по выявлению неучтенных захоронений и непогребенных останков воинов-казахстанцев, погибших в годы ВМВ; участие ветеранов в мероприятиях, проводимых на территории стран СНГ; оказание социальной помощи ветеранам; вручение юбилейных медалей; организация культурно-массовых мероприятий.

    Всего проектом Плана предусмотрена реализация 67 мероприятий.

    Бердибек Сапарбаев отметил необходимость организации в каждой области работы региональных комиссий по подготовке к празднованию юбилея Победы.

    Кроме того, вице-премьер поручил Министерству труда и соцзащиты населения проработать с акиматами и Центральным советом РОО «Организация ветеранов РК» вопрос установления одинаковых сумм единовременных выплат ветеранам и инвалидам войны к 75-летию Победы.

    «Чествование ветеранов ВОВ, тружеников тыла, казахстанцев, выполнивших историческую миссию и внесших вклад Победу над фашизмом, является задачей общегосударственного масштаба. Наши усилия необходимо направить на обеспечение их всесторонней поддержки. Ни один ветеран не должен остаться без внимания и заботы», - отметил Б. Сапарбаев.

    Подводя итоги совещания, вице-премьер подчеркнул, что все мероприятия юбилея Победы должны быть направлены на обеспечение общественно-политической стабильности в стране, консолидации общества вокруг политики Первого Президента РК – Елбасы и Главы государства, укрепления чувства патриотизма у молодого поколения.

    В заседании МВК также приняли участие представители министерств обороны, внутренних дел, финансов, труда и социальной защиты населения, Центрального совета РОО «Организация ветеранов РК» и других заинтересованных госорганов, а также заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента.

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    Правительство РК Социальная поддержка ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Память
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