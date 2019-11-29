Бердибек Сапарбаев поручил акимам до 1 сентября 2020 года оборудовать все школы теплыми туалетами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 ноября заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев провел селекторное совещание по вопросам обеспечения безопасности детей с участием руководителей государственных и правоохранительных органов, заместителей акимов областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

По данным вице-министра образования и науки Шолпан Кариновой, за 10 месяцев этого года в республике зарегистрировано 1931 преступление в отношении несовершеннолетних, что на уровне аналогичного периода прошлого года. Рост отмечается в г. Алматы — 46,6%, Жамбылской — 27,8%, Атырауской областях — 23%.

Вице-министр отметила, что одной из мер обеспечения безопасности детей является оснащение организаций образования видеокамерами. Так, системами видеонаблюдения оснащено 74,5% дошкольных учреждений, и почти 80% школ. Низкий процент обеспеченности отмечается в СКО, Акмолинской и Костанайской областях.

При этом свыше 33% школ имеют надворные туалеты. В частности, в Туркестанской области 60,3% школ, в Жамбылской — 59,7%, в Алматинской — 54,6%. Для подвоза детей дополнительно требуется 186 школьных автобусов.

Шолпан Каринова также обозначила ряд вопросов касательно детских суицидов, гибели и травматизма детей. В целях решения обозначенных проблем разрабатывается Дорожная карта по усилению защиты прав несовершеннолетних, противодействию бытовому насилию и решению проблем суицидальности среди подростков.

В частности, предусматривается усиление ответственности родителей и деятельности школьной психологической службы, ужесточение ответственности за насилие в отношении женщин и детей, обеспечение стационарными системами фото-, видеофиксации нарушений ПДД вблизи образовательных учреждений и местах массового посещения детей.

Также предполагается усиление ответственности за установку, эксплуатацию и техническое состояние детских аттракционов и батутов.

Заместитель министра внутренних дел Арыстангали Заппаров отметил рост количества преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних на 4%, в т. ч. изнасилований на 40% и насильственных действий сексуального характера на 24%.

Рост преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних отмечается в ЗКО на 140%, Павлодарской — 75%, Костанайской — 54%, Алматинской — 49%, Жамбылской — 28% и Акмолинской областях — 17%.

«Порядка 75% преступлений совершены лицами из близкого окружения: отцы, отчимы, сожители, родственники, соседи и знакомые. В свою очередь, родители во избежание правовых последствий не сообщают о данных фактах в правоохранительные органы», — отметил А. Заппаров.

По его данным, подростковая преступность ежегодно снижается в среднем на 6%, а за истекший период текущего года на 9%.

«Практически все преступления совершаются учащимися школ или колледжей — 88%. Рост преступлений, совершенных учащимися, зарегистрирован в Жамбылской области на 30%, Мангистауской — 18% и Кызылординской — 13%. В стенах учебных заведений совершено 15 преступлений», — добавил он.

Также А. Заппаров акцентировал внимание на необходимости повышения уровня безопасности в учебных заведениях.

«В масштабах республики, только 8% или 535 школ заключили договора с охранными фирмами. В остальных школах охрана осуществляется вахтерами, в большинстве случаев это пенсионеры. Не заключено ни одного договора с охранными фирмами в Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и г. Шымкент», — отметил он.

Для поддержания правопорядка на территориях школ введены единицы школьных инспекторов полиции, которых на сегодня насчитывается более 2 тыс. Однако не хватает еще почти столько же.

Заслушав доклады выступающих, Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что происходящие трагические случаи с детьми — это результат отсутствия слаженной, профилактической и системной работы ответственных государственных органов.

«Безопасность наших детей всегда для нас будет на первом месте. Проблема в том, что мы работаем как пожарная команда. Реагируем после трагедии. Самый удобный ответ – денег нет. Но это ответ руководителей, которые не хотят решать проблемы. Всем акимам было дано поручение до 1 сентября следующего года оборудовать школы теплыми туалетами и системами видеофиксации, обеспечить специализированными службами охраны», — подчеркнул Б. Сапарбаев.

Также в срок до 1 марта 2020 года Министерствам внутренних дел и образования и науки, а также местным исполнительным органам поручено решить вопрос обеспечения школ инспекторами полиции за счет внутренних резервов.

Вице-премьер обратил внимание на вопросы ограждения электрических сетей и трансформаторов, установки заборов по периметру учебных заведений, усиления мер безопасности детей на дорогах, оснащения датчиками угарного газа и газоанализаторами жилых домов социально-уязвимых категорий граждан и др.

Кроме того, на совещании были рассмотрены вопросы погашения задолженностей по заработной плате, обеспечения своевременности социальных отчислений, качества медицинских услуг и лекарственными средствами.