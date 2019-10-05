Бердибек Сапарбаев ознакомился с решением социальных вопросов жезказганцев

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев в ходе рабочей поездки в Карагандинскую область посетил Жезказган, передает МИА «Казинформ».

Аким региона Женис Касымбек проинформировал вице-премьера о социально-экономическом развитии города, строительстве новых социальных и инфраструктурных объектов.

В ходе посещения строящейся школы на 900 мест жезказганцы обратились с просьбой оказать содействие в решении вопроса с перебоями в водо- и теплоснабжении. Бердибек Сапарбаев и Женис Касымбек заверили, что эти проблемы уже решаются. Водопровод, который находится на балансе «Казахмыса», действительно сильно изношен. Трубы не меняли 50 лет. И сейчас рассматриваются варианты решения вопроса обеспечения водой за счёт градообразующей компании.

«Как вы знаете, ваш город всегда в центре внимания Елбасы и Главы государства. Жезказган растёт, развивается и получает большую господдержку. Строятся новые дома, ведётся строительство спортивного комплекса, водораспределительных сетей, школы. Выделены средства на ремонт дорог. Все вопросы находятся на нашем контроле», - сказал вице-премьер.

Он также поддержал предложение жезказганцев построить в городе Назарбаев Интеллектуальную школу для талантливых и одарённых детей. Этот вопрос будет передан на рассмотрение Правительства.

Бердибек Сапарбаев напомнил о социальной ответственности бизнеса. Он упомянул компанию «Казахмыс», которая многие годы помогает решать социальные проблемы в регионе. Компания покупает квартиры своим многодетным сотрудникам, а также малообеспеченным работникам и молодым специалистам. 120 семей отпразднуют новоселье в этом году. Именно здесь, в Жезказгане, в 2008 году Первый Президент впервые поднял вопрос социальной ответственности бизнеса. Оказывает повсеместную поддержку многодетным и нуждающимся семьям. И таким образом поддерживает принцип социальной ответственности.

Аким области рассказал, что в следующем году бюджет города увеличится ещё на 5 млрд тенге. Эти средства будут использованы в решении социальных проблем. В Жезказгане планируют увеличить объём строительства многоэтажных жилых домов. В следующем году начнётся ремонт трассы Жезказган - Кызылорда. На 2021 год запланирована реконструкция дороги Жезказган - Караганда.