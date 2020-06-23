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Бердибек Сапарбаев: На сотрудников полиции возлагается большая ответственность в обеспечении спокойствия и безопасности
23 Июня 2020 23:57
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ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В День казахстанской полиции в областном акимате чествовали стражей порядка, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев выразил признательность полицейским за их доблестный труд.
«На сотрудников полиции возлагается большая ответственность - обеспечение спокойствия и безопасности жителей, - сказал он. - Верные своей присяге, вы ежедневно приходите на помощь согражданам, оказавшимся в беде. Наши стражи порядка очередной раз показали настоящий пример самоотверженности и героизма во время беспорядков в Кордайском районе. Ваша огромная заслуга в том, что сейчас там процветает мир и спокойствие».
Глава региона отметил, что полицейские днем и ночью несли службу на блокпостах, строго следили за соблюдением законности, прав и свобод граждан.
«Ни на минуту не прекращается борьба с наркотрафиком, кражами и незаконной торговлей, с бытовым насилием. Очевидны результаты вашей деятельности, так как с каждым годом снижается уровень преступности», - сказал Бердибек Сапарбаев.
Он поблагодарил полицейских за службу и пожелал здоровья, благополучия и успехов в их ответственной деятельности. Аким области заверил присутствующих, что улучшению материально-технической базы отделов полиции будет уделяться особое внимание. Особо отличившиеся сотрудники органов внутренних дел в этот день были награждены благодарственными письмами и почетными грамотами акима области.
Почетной грамотой акима области отмечены инспектор участковой полиции местной полицейской службы управления полиции города Тараза Казбек Абкеев, заместитель командира батальона патрульной полиции департамента полиции области Шайзад Алипбаев, заместитель командира учебно-тренировочного взвода ДП области Нурлан Еденов, старший инспектор МПС ДП области Исмаил Ибрагимов, старший инспектор учебно-тренировочного взвода Айжан Ракишева, старший инспектор МПС ДП области Айдар Укпенов.
Благодарственную грамоту акима области получили старший следователь управления полиции Тараза Айгерим Жетибаева, старший инспектор батальона патрульной службы управления полиции Тараза Бексултан Туленов, старший инспектор учебно-тренировочного взвода ДП области Ардак Шонгаров. Начальник департамента полиции области генерал-майор полиции Жанат Сулейменов поблагодарил главу региона за оказанное высокое доверие и отметил, что сотрудники полиции и дальше будут служить во благо Родины, сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.
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