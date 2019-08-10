Бензовоз взорвался в Танзании, погибли 60 человек

ДАР-ЭС-САЛАМ. КАЗИНФОРМ - 60 человек погибли и еще 70 получили ранения при взрыве бензовоза в Танзании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, бензовоз взорвался как раз тогда,когда местные жители собирали топливо, вылившееся из него при опрокидывании вгороде Морогоро, примерно в 125 милях (200 км) к западу от коммерческой столицыДар-эс-Салам.

На видео, распространяемом в социальных сетях, видно, чтотолпа людей собирает вылившееся топливо в канистры. По словам некоторыхочевидцев, взрыв произошел из-за того, что кто-то закурил сигарету на местеинцидента.

«Огонь был необъятным, было сложно спасать жертв. Явидел, как спасли человек 65-70, огонь быстро распространялся по месту аварии»,- рассказал Reuters один из свидетелей Даниэль Нгого.

Президент Танзании Джон Магуфули заявил, что былшокирован и опечален гибелью такого количества людей.

Официальный представитель правительства Хасан Аббасинаписал в Тwitter: «Мыогорчены новостью об инциденте, в ходе которого взорвался бензовоз в Морогоро ипогибли люди».

Аббаси добавил, что правительство страны помогаеткоординировать спасательную операцию и опознание погибших.

В январе аналогичный инцидент привел к гибели по меньшеймере 12 человек на юго-востоке Нигерии.