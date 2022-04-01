Бензин в Казахстане с начала года подешевел на 0,3%, дизтопливо - на 1,7%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь–февраль 2022 года в стране произвели 795,3 тыс. тонн бензина. За год показатель практически не изменился. В то же время производство дизельного топлива выросло на 9,7%, до 770,7 тыс. тонн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

Для справки: в целом за январь–декабрь 2021 года в стране произвели 4,8 млн тонн бензина и 5 млн тонн дизтоплива. Годовой рост выпуска бензина составил 7,1%, дизельного топлива — 6,7%.

По итогам января текущего года местные компании обеспечили спрос на бензин полностью, на дизтопливо — на 96,4%.

На экспорт бензин не отправлялся в связи с запретом, действующим для исключения дефицита на внутреннем рынке и обеспечения стабилизации цен. Для сравнения: в первом месяце прошлого года экспорт бензина составлял почти 47 тыс. тонн. Что касается дизельного топлива, экспорта в секторе тоже практически не наблюдалось: всего 2,2 тыс. тонн за январь, против 37,8 тыс. тонн годом ранее.

Для справки: в целом за январь–декабрь 2021 года экспорт бензина сократился в 5,1 раза, до 100,9 тыс. тонн, в то время как экспорт дизтоплива, напротив, показывал рост на 73,4%, до 223,3 тыс. тонн.

По итогам февраля 2022 года годовой рост цен на бензин составлял 18,7%, на дизельное топливо — сразу 44,2%. Впрочем, такой рост цен в секторе — «наследие» прошлогоднего удорожания. Что касается текущего года, то по итогам февраля в сравнении с декабрём 2021-го бензин, напротив, подешевел на 0,3%, дизтопливо — на 1,7%.

В годовой же динамике, с учётом прошлогодних перипетий в секторе, в региональном разрезе сильнее всего ощутили рост цен на бензин жители Туркестанской (на 21,1%), Жамбылской (20,1%) областей, а также ЗКО и Алматы (по 19,8% в каждом из регионов). Наименьший рост цен наблюдался в Мангистауской области — впрочем, он и здесь составил значительные 15,7%.

По росту цен на дизельное топливо антилидером стала Западно-Казахстанская область — плюс 72,5%. В тройку антилидеров также вошли Акмолинская и Северо-Казахстанская области. Наименьший годовой рост цен был зарегистрирован в Алматинской области — «всего» на 24,3%.

В феврале текущего года средняя цена на летнее дизтопливо составила в РК 235 тг за литр, на зимнее — 346 тг за литр, на бензин АИ-98 — 232 тг за литр, на АИ 95/96 — 210 тг за литр, на АИ-92 — 179 тг за литр.