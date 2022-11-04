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    Бензин на сумму $90 млн хотели незаконно вывезти из Казахстана

    4 Ноября 2022, 11:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 445 тонн бензина пытались незаконно вывезти из Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

    «Сотрудники департамента АФМ по Павлодарской области выявили факт незаконного вывоза из страны трех вагонов-цистерн с бензином АИ-95 под видом «топливной присадки» в объеме 165 тонн, стоимостью 54 млн тенге. Кроме того, пять вагонов-цистерн с бензином марки АИ-95 объемом 280 тонн, стоимостью 89 млн тенге задержаны при попытке вывоза в Узбекистан этой же компанией. В целом, данная компания намеревалась экспортировать в Узбекистан и Таджикистан более 100 тыс. тонн топлива на сумму 90 млн долларов США», - сообщили в АФМ.

    Директор компании полностью признал вину и в содеянном раскаялся.

    «Изъятые цистерны с бензином конфискованы и обращены в доход государства, с осужденного взыскано в доход государства стоимость ранее реализованного бензина на сумму 54 млн тенге», - проинформировали в ведомстве.

    Суд признал виновным директора ТОО и приговорил к наказанию в виде трех лет лишения свободы условно.


    Кадр из видео /t.me/afm_rk




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