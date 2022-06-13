Бензин и дизтопливо подорожали в Казахстане с начала года на 4%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Производство бензина и дизтоплива в РК растет. Так, выпуск моторного топлива за январь–апрель 2022 года составил 1,6 млн тонн – на 4 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Рост в секторе наблюдается седьмой год подряд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

Производство дизельного топлива показывает рост второй год подряд, достигнув по итогам января–апреля 2022-го 1,7 млн тонн – на 8,4 % больше, чем годом ранее.

Чтобы предотвратить дефицит нефтепродуктов на внутреннем рынке, в Казахстане ввели запрет на вывоз автомобильным транспортом бензина, дизельного топлива, а также отдельных видов других нефтепродуктов. Запрет действовал шесть месяцев с 21 мая 2021 года, а затем был продлен до 21 мая текущего года. Минэнерго планирует пролонгировать запрет на вывоз нефтепродуктов с территории РК до конца 2022 года.

В первом квартале 2022-го экспорт в секторе моторного топлива отсутствовал, тогда как в аналогичном периоде 2021 года на внешние рынки было отправлено более 100 тыс. тонн продукции. В свою очередь, импорт в первом квартале 2022 года составил лишь 25,1 тонн, что, впрочем, на 84 % больше по сравнению с прошлым годом. В итоге на внутреннем рынке за квартал реализовали 1,2 млн тонн моторного топлива – на 13,9 % больше, чем за январь–март 2021-го.

Импорт дизельного топлива за год сократился на 15,3 %, до 23 тыс. тонн в первом квартале текущего года. Экспорт упал сразу в шесть раз, до всего 17,6 тыс. тонн. На внутреннем рынке за январь–март 2022 года реализовали 1,2 млн тонн дизтоплива – на 18,3 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам мая 2022-го цены на бензин выросли на 4,7 % к маю прошлого года. Рост в соответствующем периоде отмечается третий год подряд. Цены на дизельное топливо подскочили сразу на 41,5 %, при этом ранее два года подряд наблюдалось удешевление.

Летнее дизтопливо подорожало на 24,6 % за год, бензин марки АИ-98 – на 9,6 %, АИ-95/96 – на 9,1 %, АИ-92 – на 4,2 %.

Средние розничные цены на бензин марки АИ-92 в мае текущего года составили 178 тенге за литр, на АИ-95/96 – 210 тенге за литр, на АИ-98 – 232 тенге за литр, на летнее дизельное топливо – 234 тенге за литр.

Бензин марки АИ-92 дороже всего стоил в Петропавловске (182 тенге за литр), АИ-95/96 – в Алматы (215 тенге за литр), АИ-98 – в Костанае (238 тенге за литр).

Дешевле всего бензин стоил в Атырау: АИ-92 – 168 тг за литр, АИ-95/96 – 201 тенге за литр, АИ-98 – 227 тенге за литр. В Актау столько же стоил АИ-95/96 (201 тенге за литр), в Караганде и Уральске – АИ-98 (227 тенге за литр).

Летнее дизельное топливо дороже всего стоило в Костанае и Петропавловске (260 тенге за литр), дешевле всего – в Шымкенте (225 тенге за литр).

По данным сайта GlobalPetrolPrices.com на 6 июня 2022 года, по дешевизне бензина Казахстан занял 11-е место среди 170 стран: 0,48 долларов США за литр. По стоимости же дизельного топлива РК досталось 16-е место из 169 стран: 0,55 долларов США за литр.

Самые высокие цены на бензин были зафиксированы в Гонконге (2,96 долларов США за литр), Норвегии (2,86 долларов США), Дании (2,73 долларов США), Финляндии (2,68 долларов США) и Исландии (2,52 долларов США). Дизтопливо дороже всего стоило в Гонконге (2,73 долларов США), Швеции (2,68 долларов США), Норвегии (2,6 долларов США), Монако (2,43 долларов США) и Исландии (2,46 долларов США).

Текущий геополитический кризис спровоцировали рекордный рост цен на топливо. Так, к примеру, в США, по данным Американской автомобильной ассоциации, средняя цена на обычный бензин 9 июня 2022 года достигла уже 4,97 долларов за галлон (чуть менее 3,8 литра), против 4,95 долларов днем ранее, 4,33 долларов месяц назад и 3,07 долларов годом ранее. Что касается дизельного топлива, его стоимость составила 5,74 долларов за галлон, против 5,72 долларов днем ранее, 5,54 долларов месяц назад и 3,2 долларов годом ранее. Впрочем, в период кризиса 2008 года цены на топливо в США были еще выше.