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    Бензин и дизтопливо не доливала автозаправка в Алматы

    3 Ноября 2022, 13:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК проверила более 280 субъектов, использующих средства измерения. В том числе больницы, филиалы «Қазақстан Темір Жолы», автозаправки, лаборатории, заводы, образовательные учреждения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В результате, были проверены свыше 57 тыс. средств измерений. Из них 1630 средств измерений не были внесены в реестр государственных средств измерений, 2109 средств измерений признаны непригодными, 67 средств измерений оказались не аттестованным оборудованием, либо не прошедшим проверку, 202 средства измерений проверено/калибровано с нарушениями.

    «Например, в Алматы на «Новая АЗС» 12 средств измерений признаны непригодными к измерениям, выявлен недолив автомобильного бензина и дизельного топлива, в торговых точках АЗС продавались 24 партии товаров, не прошедших сертификацию на безопасность и с нарушениями маркировки для потребителей», - сообщил председатель Комитета Куаныш Еликбаев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    Также, по его словам, неисправными оказались такие приборы в больницах, как пульсоксиметры, приборы по мониторингу жизненно-важных показателей в реанимациях и другие.


    Автор:

    Анеля Касымова

    Алматы Топливо
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