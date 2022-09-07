РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    06:30, 07 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Бензин и дизтопливо дорожает в Китае

    None
    None
    ПЕКИН. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Китае вновь повысятся со среды. Об этом заявили в Государственном комитете по делам развития и реформ (ГКРР) КНР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

    Стоимость бензина и дизельного топлива увеличится на 190 юаней (около $27,5) и 185 юаней за тонну соответственно, сообщили в ведомстве.

    В соответствии с действующим механизмом, если международные цены на сырую нефть меняются на более чем 50 юаней за тонну и сохраняются на этом уровне в течение десяти рабочих дней, то на внутреннем рынке Китая цены на нефтепродукты, такие как бензин и дизтопливо, корректируются соответственно.

    Власти призвали ведущие китайские нефтяные компании Китая организовать надлежащее производство и транспортировку нефтепродуктов, обеспечить стабильность предложения на рынке, а также строго соблюдать государственную ценовую политику.

    Ожидается, что мировые цены на нефть в краткосрочной перспективе продолжат колебаться. Об этом свидетельствуют данные центра мониторинга цен ГКРР.


    Теги:
    Цены и тарифы Китай Мировые новости Топливо для mail.ru Нефть/газ
    Сейчас читают
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!