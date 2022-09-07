Бензин и дизтопливо дорожает в Китае

ПЕКИН. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Китае вновь повысятся со среды. Об этом заявили в Государственном комитете по делам развития и реформ (ГКРР) КНР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Стоимость бензина и дизельного топлива увеличится на 190 юаней (около $27,5) и 185 юаней за тонну соответственно, сообщили в ведомстве.

В соответствии с действующим механизмом, если международные цены на сырую нефть меняются на более чем 50 юаней за тонну и сохраняются на этом уровне в течение десяти рабочих дней, то на внутреннем рынке Китая цены на нефтепродукты, такие как бензин и дизтопливо, корректируются соответственно.

Власти призвали ведущие китайские нефтяные компании Китая организовать надлежащее производство и транспортировку нефтепродуктов, обеспечить стабильность предложения на рынке, а также строго соблюдать государственную ценовую политику.

Ожидается, что мировые цены на нефть в краткосрочной перспективе продолжат колебаться. Об этом свидетельствуют данные центра мониторинга цен ГКРР.