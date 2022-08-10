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    • Бензин АИ-95 на сумму $45 млн пытались вывезти из Казахстана

    10 Августа 2022 10:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента АФМ по Павлодарской области пресечена попытка незаконного вывоза бензина марки АИ-95 отечественного происхождения в Узбекистан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

    «Задержаны 5 вагонов-цистерн с бензином в объеме 280 тонн на сумму почти 90 млн тенге, задекларированные под видом присадки топливной антидетонационной. Согласно заключению специалистов, образцы, взятые из железнодорожных цистерн, являются бензином марки АИ-95 экологического класса К-4. Как выяснилось, по условиям контракта в общем планировалось вывезти из страны 50 тыс. тонн в пользу иностранной компании на общую сумму 45 млн долларов США», - говорится в сообщении.

    Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
    #Борьба с преступностью
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