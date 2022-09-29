Бенефис-шоу «Жақсы адамдарым» с Кыдырали и Каракат стартует в эфире телеканала Jibek Joly

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С 1 октября в эфире телеканала «Jibek Joly» начнется трансляция бенефис-шоу «Жақсы адамдарым», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Программу будут вести звезды казахстанской эстрады Кыдырали Болманов и Каракат Абильдина. Первым гостем бенефис-шоу станет народный артист Казахстана Асанали Ашимов.

«Программа, которая скоро выйдет в эфир на канале «Jibek Joly», основана на широко известной казахстанцам песне из моего репертуара «Жақсы адамдарым». Руководство канала и продюсер доверили нам эту программу, это большая ответственность. Мы с Кыдырали постараемся максимально угодить зрителям. Первый герой программы – Асанали Ашимов, народный артист Казахстана, которому есть что рассказать», - отметила Каракат Абильдина перед съемками передачи.

По словам авторов, благодаря этой программе казахстанцы смогут узнать много нового об известных людях, их жизни и творчестве.

«Что касается структуры программы, у нас будет главный герой и вокруг него соберутся видные люди. Ведущие постараются раскрыть героев в интересней беседе», - делится продюсер бенефис-шоу Мейрамгуль Мадали.

Бенефис-шоу «Жақсы адамдарым» выйдет в эфир в эту субботу, 1 октября.

Программа будет транслироваться раз в неделю на канале «Jibek Joly».



