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    Бенедикт XVI похоронен в Ватикане

    5 Января 2023, 21:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Ватикане простились с почетным папой Римским Бенедиктом XVI. Он скончался 31 декабря на 96-м году жизни. Траурную церемонию посетили тысячи верующих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Перед собором Святого Петра разместились почетные гости, в числе которых были премьер-министр Италии Дорджа Мелони и Королева София Испанская. Поминальную мессу возглавил глава Римско-католической церкви Франциск.

    Франциск, папа римский: «Бенедикт, верный друг Небесного Жениха, пусть твоя радость будет полной, когда ты слышишь Его голос, сейчас и навсегда».

    В ходе церемонии архиепископ Георг Генсвайн, который был личным секретарем Бенедикта XVI, положил открытое Евангелие на его гроб.

    В 2013 году Бенедикт XVI стал первым за 600 лет понтификом, сложившим полномочия. Свое решение он объяснил нехваткой сил для управления Римско-католической церковью.

    Гроб с телом бывшего папы будет покоиться в крипте под алтарной частью Собора Святого Петра.

    Ватикан сообщил о смерти бывшего папы Римского Бенедикта XVI. Ему было 95 лет.

    Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Папе Римскому Франциску.

    Глава государства с глубоким прискорбием воспринял новость о кончине Папы Римского Бенедикта XVI.

    «Мы все хорошо знаем бывшего лидера католической церкви как выдающегося духовного деятеля и великую личность, неустанно трудившегося во имя продвижения идей мира, взаимопонимания и гуманизма. Яркий образ Его Святейшества Бенедикта XVI, внесшего огромный вклад в дело защиты и сохранения ценностей человечества, навсегда останется в памяти всей мировой общественности. Разделяя горечь утраты, в этот тяжелый момент от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю искренние соболезнования всей католической общине», – говорится в телеграмме.


    Фото: AFP TV
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