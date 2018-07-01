Белые шары запустили карагандинцы в небо в память о Денисе Тене

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На площади Дворца спорта имени Н. Абдирова в Караганде состоялась траурная акция памяти Дениса Тена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сотни карагандинцев пришли отдать дань памяти известному фигуристу Денису Тену. Собравшиеся зажгли свечи и принесли цветы к портрету спортсмена. Память о погибшем продолжилась минутой молчания.





В небо запустили белые и черные воздушные шары в память о погибшем. Черные подразумевались как знак скорби и траура, белые - как знак светлой памяти о молодом фигуристе.





