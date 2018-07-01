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Белые шары запустили карагандинцы в небо в память о Денисе Тене

20 Июля 2018 17:16 324
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Белые шары запустили карагандинцы в небо в память о Денисе Тене

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На площади Дворца спорта имени Н. Абдирова в Караганде состоялась траурная акция памяти Дениса Тена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Сотни карагандинцев пришли отдать дань памяти известному фигуристу Денису Тену. Собравшиеся зажгли свечи и принесли цветы к портрету спортсмена. Память о погибшем продолжилась минутой молчания. 

Белые шары запустили карагандинцы в небо в память о Денисе Тене

В небо запустили  белые и черные  воздушные шары в память о погибшем. Черные подразумевались как знак скорби и траура, белые - как знак светлой памяти о молодом фигуристе.


Белые шары запустили карагандинцы в небо в память о Денисе Тене
Белые шары запустили карагандинцы в небо в память о Денисе Тене

 

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Ключевые слова: Карагандинская область, Память, Происшествия,
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Автор:

Гульзат Сахова

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