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    Белорусского дипломата ранили в Турции

    25 Июля 2019, 11:17

    МИНСК. БЕЛТА – КАЗИНФОРМ - Раненого советника посольства Беларуси в Турции прооперировали, состояние дипломата оценивают как тяжелое. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает МИА «Казинформ».

    «Ночью советнику белорусского посольства сделана экстреннаяоперация, которая прошла успешно. В настоящее время он продолжает находиться вгоспитале, врачи оценивают его состояние как тяжелое», - отметил Анатолий Глаз.

    Вечером 24 июля в советника посольства Беларуси в Турции привозвращении домой выстрелил неизвестный. Дипломат был с ребенком, который непострадал. Атака была совершена психически не уравновешенным человеком, бывшимвоеннослужащим. После нападения преступник покончил с собой. По информацииагентства Demiroren, нападавшим оказался сосед дипломата. Он дважды выстрелил всотрудника дипмиссии.

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    Происшествия Беларусь
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