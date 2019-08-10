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    Белорусский силач сдвинул 15 тягачей МАЗ

    10 Августа 2019, 15:47

    МИНСК. БЕЛТА – КАЗИНФОРМ - Белорусский силач Дмитрий Белайц установил мировой рекорд, сдвинув с места 15 трехосных тягачей МАЗ, выстроенных единой колонной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

    Протянуть технику на расстояние 7 м 20 см стронгменуудалось со второй попытки за 1 мин. 03,75 сек. Общий вес груза составил 157,5т.

    «Этот рекорд посвящается белорусам во главе с АлександромГригорьевичем (Лукашенко – ред.). Вместе мы сила, нас никто никогда не победит»,- отметил Дмитрий Белайц.

    До того как решиться на трюк такого масштаба (он выполненвпервые), белорусский силач долго тренировался.

    «Руководство помогло. Меня приглашали многие мировыекомпании, но выбор очевиден. Он в сторону Минского автомобильного завода.Сегодня это гордость белорусских людей. По МАЗам судят о нас на ДальнемВостоке, в Казахстане, Украине. Нам есть чем гордиться», - сказал ДмитрийБелайц.

    По его мнению, человек труда - это будущее страны ичеловечества. Он пожелал всем работникам МАЗа побед и достижения поставленныхцелей. В дальнейшем Дмитрий мечтает установить еще один рекорд, но уже савтомобилями БелАЗ.

    «Есть предварительные договоренности», - добавил силач.

    Необычное действо происходило на площадке у центральнойпроходной МАЗа. Тягачи МАЗ-643028 были соединены между собой траллами. Каждыйиз них весил около 10 т.

    Дмитрий Белайц - почетный председатель Белорусскойфедерации силового многоборья и гендиректор ООО «МТЗ Сибирь». Богатырь родом изГродненской области, долгое время занимался дзюдо и самбо, выступал занациональную сборную, а потом увлекся силовым экстримом. Ранее вместе снапарником Михаилом Шивляковым он протянул самый большой трактор в мире.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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