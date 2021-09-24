Белорусские атлеты дали показательные выступления в честь Кажымукана Мунайтпасова

МИНСК. КАЗИНФОРМ - Показательные выступления в честь 150-летия великого казахского и советского борца Кажымукана Мунайтпасова дали 24 сентября 2021 года лучшие атлеты сборной по борьбе Республики Беларусь. Мастер-класс состоялся в историческом манеже Республиканского Олимпийского спортивного комплекса «Стайки», расположенного вблизи города Минск, передает МИА «Казинформ».

Это совместный проект посольства Республики Казахстан в Республике Беларусь и ОСК «Стайки», реализованный при поддержке Министерства спорта и туризма Беларуси и Белорусской Республиканской федерации борьбы.

Главным гостем мероприятия стал легендарный белорусский и советский атлет, трехкратный Олимпийский чемпион, многократный победитель Чемпионатов мира, Европы, признанный Международной федерацией борьбы лучшим борцом вольного стиля ХХ века Александр Медведь.

Начало мероприятия предварил совместный просмотр документального видеоролика о жизни и деятельности Кажымукана Мунайтпасова.

«Мы собрались сегодня здесь, чтобы вместе отдать дань уважения великому казахскому батыру Кажымукану Мунайтпасову, слава о силе и благородстве которого известна далеко за пределами Казахстана», - сказал, выступая в ходе церемонии открытия мероприятия, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Беларусь Аскар Бейсенбаев.

Дипломат рассказал о выдающихся достижениях казахского батыра на различных спортивных аренах мира.

А. Бейсенбаев назвал знаменательным, что такое мероприятие проходит в год 30-летия Независимости двух стран и подчеркнул, что за эти годы Казахстан и Беларусь не только сохранили, но и преумножили давние традиции сотрудничества во всех сферах.

Посол напомнил, что в Олимпийском спортивном комплексе «Стайки», ковались великие победы, здесь начинал путь к Олимпу великий атлет современности А. Медведь, шлифовали свое мастерство выдающиеся олимпийские чемпионы-казахстанцы Жаксылык Ушкемпиров, Шамиль Сериков и многие другие звезды борцовских арен.

А. Бейсенбаев с удовлетворением отметил, что сегодня среди тех, кто ведет к олимпийским победам белорусских атлетов, есть представитель казахской земли – старший тренер сборной Республики Беларусь Жуматай Шубаев.

В свою очередь директор ОСК «Стайки» Сергей Хмельков в своем выступлении сообщил, что подготовка и проведение совместного проекта c Посольством Казахстана позволили в полной мере прочувствовать объединяющую силу спорта, позволяющую раздвигать горизонты сотрудничества, а также в большей степени ощутить близость белорусского и казахского народов. Он также подчеркнул важность проведения таких совместных акций, направленных на воспитание в молодежи чувства патриотизма и привития истинных ценностей.

Александр Медведь, которому посол Казахстана А. Бейсенбаев по казахской традиции в знак глубокого уважения надел расшитый национальным орнаментом чапан и головной убор, сказал: «Мне кажется, в спорте мы не разъединялись никогда. У нас были и остаются взаимные отношения, позволяющие нам тренироваться вместе. Понимаете, спорт – он должен объединять, особенно в борьбе – сами спортсмены тогда растут лучше, когда есть спарринг, и этот спарринг помогает готовиться к дальнейшим чемпионатам».

При этом Президент белорусской федерации борьбы Алим Селимов, подхватив инициативу А. Медведя, пообещал, что для проведения совместных тренировок в Беларуси для казахстанских борцов готовы создать лучшие условия.

«Сегодня мы, белорусская борцовская семья, отдавая память казахскому батыру Кажымукану Мунайтпасову, видим, какое почтение наши казахстанские гости и господин посол выказывают великому белорусскому борцу, человеку-легенде Александру Васильевичу Медведю. Это демонстрирует то, что Казахстан и Беларусь, хоть и выступают, соперничают под разными флагами, но остаются братскими народами, истинными друзьями!», - взволнованно констатировал Ж. Шубаев.

На мероприятии также было зачитано письменное приветствие президента UWW Asia, восьмикратного чемпиона СССР, двукратного призёра Олимпийских игр Даулета Турлыханова.

«Наши сердца переполняет гордость от того, что слава нашего атлета Кажымукана Мунайтпасова вышла за пределы страны и стала международной. От имени казахстанского спортивного сообщества я хотел бы поблагодарить наших друзей в Беларуси за уважение, которое они оказали богатырю из казахских степей и за то, что под его именем организовано такое прекрасное мероприятие. Вы проявили высокое гостеприимство и подлинный образец дружбы в спорте», - написал Д. Турлыханов.

Теплые слова в адрес казахского батыра высказал почетный консул Казахстана в г. Могилеве и Могилевской области, призер Олимпийских игр, Сергей Демяшкевич, он также пожелал борцам успеха и новых побед.

Олимпийский чемпион Камандар Маджидов отметил, важность проводимой в Казахстане работы по популяризации выдающихся успехов своих спортсменов, подчеркнув, что это способствует воспитанию в них чувств и взглядов, позволяющих вырастить достойную смену великим спортсменам, навека вписавших свои имена в летопись мирового спорта.

В ходе показательных выступлений различные приемы греко-римской борьбы продемонстрировали мастера спорта международного класса неоднократные чемпионы Республики Беларусь, призеры Чемпионата Европы Николай Стадуб и Александр Грабовик.

Померялся силами с именитыми белорусским борцами казахстанский курсант 4-ого курса Университета гражданской защиты МЧС РБ Алишер Азамат.

Самым юным участником мастер-класса стал Данияр Калабаев, сын тренера Могилевского государственного училища олимпийского резерва Ербола Калабаева. Данияр поделился своими мечтами о том, что в будущем хочет стать пятикратным чемпионом Олимпийских игр по греко-римской борьбе и быть сильным и знаменитым, как Кажымукан Мунайтпасов и Александр Медведь.