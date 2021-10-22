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    Белорусская вакцина против COVID-19 будет предназначена для людей любого возраста

    22 Октября 2021, 16:17

    МИНСК. БЕЛТА - КАЗИНФОРМ - Белорусская вакцина против COVID-19 будет предназначена для людей любого возраста. Об этом сообщил в эфире телеканала «МИР24» директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси Андрей Гончаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

    «По всей видимости, нет», - сказал Андрей Гончаров, отвечая на вопрос, предполагаются ли для белорусской вакцины какие-либо возрастные показатели.

    По словам директора института, вакцина будет максимально безопасна и предназначена абсолютно для всех слоев населения. «Все смогут ей привиться», - добавил он.

    Как сообщалось, первую опытно-промышленную партию белорусской вакцины от COVID-19 получат в 2022 году. Первые прототипы появились еще в мае этого года, в конце июня были созданы полноценные прототипы, содержащие вещества, усиливающие иммунный ответ. Пройдены лабораторные испытания, они показали неплохие результаты. Сейчас проходят предварительные доклинические исследования. Полноценные доклинические исследования на животных начнутся в следующем году. Испытания на людях начнутся, скорее всего, в первом полугодии

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    Беларусь Коронавирус в мире Вакцинация
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