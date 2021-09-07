Белорусам интересен опыт модернизации, осуществляемой в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Послание Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» вызвало большой интерес в экспертном сообществе Беларуси.

Здесь с особым вниманием следят за проводимыми в Казахстане преобразованиями, и новые инициативы Президента Казахстана, направленные на дальнейшее развитие страны в постпандемический период, повышение эффективности систем здравоохранения, обеспечение качественного образования, совершенствование региональной политики, формирование эффективной экосистемы на рынке труда, политическую модернизацию, защиту прав человека и консолидацию нации, попали в фокус зрения и стали широко обсуждаемыми среди представителей различных кругов белорусского общества.

Заместитель директора Белорусского института стратегических исследований кандидат политических наук Татьяна Шендик:

–Фундаментальный характер изменений, которые происходят на глобальном уровне, в том числе на пространстве ЕАЭС, ставит современные государства перед необходимостью выработки понятных и устремленных в будущее решений, стратегических инициатив, нацеленных на повышение конкурентоспособности каждого жителя страны и нации в целом.

Послание Касым-Жомарта Токаева «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», с которым он обратился 1 сентября 2021 г. к народу Казахстана, привлекает внимание наличием установок и инициатив, призванных обеспечить адекватное реагирование на вызовы времени.

В процессе государственного строительства Беларусь и Казахстан сталкиваются со схожими проблемами. Тема реформ и преобразований волнует и Беларусь, поэтому для белорусского экспертно-аналитического сообщества крайне интересен и актуален опыт модернизации, осуществляемой нашим близким внешнеполитическим партнером и союзником.

В свете положений, высказанных Президентом Казахстана, можно заключить, что страна в целом справляется с вызовами кризисной эпохи COVID-19, демонстрирует достаточно высокий потенциал адаптивности и стрессоустойчивости.

В Казахстане имеются точки роста как для развития экономики, так и для укрепления человеческого капитала. Об этом, в частности, свидетельствуют выдвигаемые руководством Казахстана системные решения и национальные проекты, в том числе реализуемые в рамках Национального плана развития Казахстана до 2025 года.

Инициативы Президента Казахстана о поддержке населения и бизнеса, науки, образования и здравоохранения, повышении эффективности промышленной, финансовой и ресурсно-энергетической политики, содействие развитию регионов и городов призваны сформировать экономическую основу государственного развития.

Озвученные главой казахстанского государства меры по дальнейшей институализации отношений между гражданским сектором и государством послужат надежной основой процесса национального строительства. В связи с этим заслуживают внимания вопросы укрепления ценностных ориентиров казахстанского народа, широкого вовлечения граждан в управление государством, развития гражданской культуры, изучения общественного мнения, адаптации под запросы сельских НПО системы грантового финансирования и ряд других.

Путь Казахстана, идущего по уникальной траектории развития, вызывает уважение и интерес. В преддверии 30-летнего юбилея Независимости страны, намеченного на декабрь текущего года, можно согласиться со словами Президента Касым-Жомарта Токаева о том, что «сплоченность нации – главный фактор успеха страны», и с уверенностью говорить о том, что государство и общество Казахстана движутся в верном направлении отстаивания интересов народа и обеспечения суверенитета.

Заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Денис Мелешкин:

«Послание Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» – это прагматичный документ, наполненный заботой о своем народе, будущем страны и в целом глобальной безопасности.

В документе определен четкий комплекс мер по системной модернизации страны в условиях изменения внешних и внутренних вызовов, а также продолжающейся пандемии COVID-19, что является своеобразным ориентиром для каждого казахстанца на ближайший период времени.

Поэтому не вызывает сомнения, что цели и задачи Послания Касым-Жомарта Токаева определены с учетом актуальных трендов современности.

Впечатлен информацией об обеспечении государственной поддержкой населения, предприятий реального сектора экономики, включая малый и средний бизнес.

Отдельно заслуживает внимания информация о разработке казахстанской вакцины против коронавируса и поставленной задаче по интеграции отечественной фармацевтической отрасли с глобальными фармкорпорациями.

Большой акцент в Послании сделан также на цифровизации Казахстана, реформировании сферы образования и других отраслей, что безусловно важно для поддержания стабильности экономики и социального развития страны.

Глава Казахстана отмечает, что в четвертом десятилетии независимости он готовит страну к любым вызовам и угрозам, нацеливает на непрерывное совершенствование и движение вперед.