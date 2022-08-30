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    БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области

    30 Августа 2022 22:09

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На разрезе «Молодежный» в Карагандинской области БелАЗ раздавил автомашину «УАЗ», в которой находились пять человек. В результате происшествия погибли двое, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Трагедия произошла 28 августа на разрезе «Молодежный». Водитель автомашины «БелАЗ» при повороте левой частью наехал на припаркованный «УАЗ», где находились работники разреза. Большегрузная техника буквально раздавила автомобиль с людьми.

    «В результате наезда водитель автомашины «УАЗ» и его пассажир от полученных травм скончались на месте, еще три пассажира этой машины доставлены в медицинское учреждение.

    По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части четвертой статьи 156 УК РК», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению причин произошедшего.


    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Происшествия
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