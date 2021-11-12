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    «Белавиа» прекращает перевозить граждан Ирака, Сирии и Йемена из Турции в Беларусь

    12 Ноября 2021, 15:49

    МИНСК. КАЗИНФОРМ - Национальная компания «Белавиа» прекращает перевозить граждан Ирака, Сирии и Йемена рейсами из Турции в Беларусь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «В соответствии с решением компетентных органов Турции с 12.11.2021 граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь», - говорится в сообщении пресс-службы компании, размещенном в пятницу на ее сайте. В нем отмечается, что пассажиры авиакомпании «Белавиа», подпадающие под данный запрет, могут произвести полный возврат стоимости авиабилета по месту его приобретения.

    Ранее сообщалось, что на фоне миграционного кризиса на белорусской-польской границе авиакомпания Turkish Airlines не будет продавать билеты на свои рейсы в Беларусь жителям Ирака, Сирии и Йемена, исключение будет сделано только для пассажиров с дипломатическими паспортами.

    Миграционный кризис на границе Беларуси с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Беларусь Турция Евросоюз Ближний Восток Европа
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