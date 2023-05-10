Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.16 eur/kzt 486.67

    rub/kzt 5.82 cny/kzt 64.14
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность

    Беларусь выдала двух осужденных Казахстану

    10 Мая 2023, 10:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральная прокуратура Беларуси удовлетворила запросы о передаче граждан Казахстана «К» и «М», осужденных к лишению свободы белорусским судом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

    Как сообщили в казахстанском ведомстве, гражданин «К» был осужден в Беларуси за дачу взятки в особо крупном размере, гражданка «М» – за кражу, разбой и хищение личных документов к 5 годам и 7 годам 6 месяцам соответственно.

    Сотрудники Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан доставили указанных граждан в Казахстан для дальнейшего отбывания наказания.

    В настоящее время они водворены в следственный изолятор города Астаны.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Генпрокуратура Беларусь Международная деятельность РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Безвизовый режим с Китаем прокомментировал Спикер Сената
    Казахстан пригласили осваивать нефтегазоносные площади Таджикистана
    Популярное
    1 Акимов наказали за незаконные действия при проведении госзакупок в Костанайской области
    2 Машину журналиста Виктора Сутягина поджег неизвестный в Атырау
    3 Сколько казахстанских боксеров вышло в полуфинал ЧМ-2023
    4 Более 60 участков выкупят для пробивки проспекта Абая в Алматы
    5 Евросоюз должен измениться - Олаф Шольц
    Новости партнеров