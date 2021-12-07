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    Беларусь с 1 января в ответ на санкции вводит продовольственное эмбарго на ряд товаров

    7 Декабря 2021, 23:34

    МИНСК. КАЗИНФОРМ – Беларусь с 1 января в ответ на санкции вводит продовольственное эмбарго на товары из ряда государств. Об этом сообщили в пресс-службе правительства, комментируя постановление Совета Министров от 6 декабря 2021 года №700 «О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

    Запрет на ввоз распространяется на ряд товаров из Европейского союза и его государств-членов, Соединенных Штатов Америки, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Черногории, Швейцарии.

    В перечне запрещенных товаров – мясо крупного рогатого скота, свинина, ряд субпродуктов, мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое, пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов, молоко и молочная продукция (с некоторыми исключениями), овощи, кроме предназначенных для посева, фрукты и орехи, жир свиной и жир домашней птицы, жир крупного рогатого скота, овец или коз, лярд-стеарин и другие животные масла, колбасы и аналогичные продукты, кондитерские изделия, соль и другие товары.

    Одновременно будут приняты меры по обеспечению сбалансированности на потребительском рынке, в том числе за счет его насыщения продукцией отечественного производства. Импортеры, товаропроизводители и торговые сети будут ориентированы на замещение товаров, не производящихся в Беларуси, поставками из дружественных государств.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Беларусь Мировые новости
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