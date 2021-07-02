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    Беларусь разрешает безвизовый въезд для вакцинации от COVID-19 гражданам 73 стран

    2 Июля 2021, 04:18

    МИНСК. БЕЛТА - КАЗИНФОРМ - Возможность безвизового посещения Беларуси предоставляется с 15 июля 2021 года гражданам 73 государств на срок до пяти суток для вакцинации от COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

    Это предусмотрено указом №251, который подписал 1 июля президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе главы государства.

    Вакцинацию иностранных граждан от COVID-19 планируется проводить на платной основе в медицинских организациях, определенных Министерством здравоохранения. Совет министров установит порядок функционирования информационной системы для сбора, обработки и учета заявок иностранцев на вакцинацию и порядок посещения ими Беларуси.

    Установленный порядок проведения вакцинации иностранцев (включающий сбор и обработку заявок в информационной системе, непосредственное оказание услуги и оформление сертификата о вакцинации) будет применяться в отношении всех граждан зарубежья, в том числе имеющих право на безвизовый въезд в Беларусь по иным основаниям (в соответствии с межправительственными соглашениями, а также указами №8 от 9 января 2017 года и №300 от 7 августа 2019 года).

    Ранее сообщалось, что Беларусь планирует к концу 2021 года выйти на разработку собственной вакцины.

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    Беларусь Коронавирус в мире Вакцинация
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