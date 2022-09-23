Беларусь рассчитывает получить членство в ШОС уже через год - Александр Лукашенко

МИНСК. БЕЛТА – КАЗИНФОРМ – Беларусь рассчитывает получить членство в ШОС уже через год. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время общения с журналистами в государственном мемориальном комплексе «Хатынь», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

«Все проходили этот путь (процедуру приема в члены ШОС. – прим. БЕЛТА), за исключением учредителей. Следующее заседание в Индии, и мною поставлена задача всем органам власти и МИД прежде всего, чтобы мы этот путь прошли за год (раньше не соберется организация)», - сказал Александр Лукашенко.

По положению о приеме новых членов в ШОС государство-заявитель должно присоединиться к действующим в организации международным договорам (а их около 40), внести необходимые изменения в национальное законодательство. Например, Ирану на это понадобилось более полутора лет. «Он прошел тот же путь, что мы должны пройти, - отметил Президент. - Мы за год сделаем. И как только мы примем все, что там наработано, они всю эту информацию соберут и в Дели – на стол главам государств. Принимают решение, как и по Ирану. Есть – мы становимся членами. Этот путь все должны пройти».

Как ранее сообщалось, Александр Лукашенко 15-16 сентября принял участие в саммите ШОС. Для Беларуси главным итогом встречи глав государств в Самарканде стало начало процедуры ее приема в члены организации. Заявка белорусской стороны была поддержана на саммите единогласно.

Фото: belta.by















