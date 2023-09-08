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    12:20, 08 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Беларусь присоединится к ШОС в следующем году

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О расширении состава участников ШОС рассказал заместитель председателя КНБ РК Руслан Сейсембаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Состав участников ШОС постоянно расширяется. Это убедительно свидетельствует о неуклонно растущем международном авторитете и влиянии нашей организации. Сегодня впервые в качестве полноправного члена семьи ШОС в работе Совета региональной антитеррористической структуры принимает участие представитель Исламской Республики Иран», - сказал Руслан Сейсембаев на 40-ом заседании Совета РАТС ШОС.


    По его словам, в следующем году ожидается присоединение к работе опытных специалистов из Республики Беларусь, которая завершает процедуру вхождения в ШОС.

    «В этой связи, для придания импульса в развитии многостороннего сотрудничества в борьбе с силами трех зол – терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом – к участию в совете приглашены представители наблюдателей при ШОС», - добавил представитель КНБ.


    Теги:
    КНБ Беларусь ШОС Монголия Интеграция и партнерство Правоохранительные органы
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