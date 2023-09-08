Беларусь присоединится к ШОС в следующем году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О расширении состава участников ШОС рассказал заместитель председателя КНБ РК Руслан Сейсембаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Состав участников ШОС постоянно расширяется. Это убедительно свидетельствует о неуклонно растущем международном авторитете и влиянии нашей организации. Сегодня впервые в качестве полноправного члена семьи ШОС в работе Совета региональной антитеррористической структуры принимает участие представитель Исламской Республики Иран», - сказал Руслан Сейсембаев на 40-ом заседании Совета РАТС ШОС.

По его словам, в следующем году ожидается присоединение к работе опытных специалистов из Республики Беларусь, которая завершает процедуру вхождения в ШОС.

«В этой связи, для придания импульса в развитии многостороннего сотрудничества в борьбе с силами трех зол – терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом – к участию в совете приглашены представители наблюдателей при ШОС», - добавил представитель КНБ.