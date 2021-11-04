Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Беларусь намерена производить вакцину от COVID-19

    4 Ноября 2021, 02:24

    МИНСК. КАЗИНФОРМ – Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о реализации в 2021-2023 годах инвестиционного проекта по организации производства отечественной вакцины против COVID-19 на площадях ОАО «БелВитунифарм», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

    В пресс-службе белорусского лидера сообщили, что инвестпроект предусматривает строительство в деревне Должа Витебской области завода по производству вакцин (с реконструкцией имеющегося производства). Производственная база ОАО «БелВитунифарм» определена правительством как наиболее перспективная площадка, исходя из степени готовности инфраструктуры, наличия подготовленных специалистов, а также возможности последующего развития биотехнологического кластера.

    Разработка отечественной вакцины ведется подведомственными Минздраву и Национальной академии наук организациями. В настоящее время подготовлена серия прототипного варианта вакцины.

    Указом предусматривается освобождение технологического оборудования, сырья и материалов, ввозимых на территорию страны для реализации инвестиционного проекта, от обложения ввозными таможенными пошлинами и налогом на добавленную стоимость.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Беларусь Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Уровень инфляции в Италии снижается
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Лесные пожары, торговые связи с ОАЭ, астанинский процесс по Сирии: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    5 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане