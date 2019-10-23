Беларусь и Казахстан. Через стратегическое партнерство к развитию и укреплению Евразийского пространства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный сайт МИД РК опубликовал статью министр иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея. МИА «Казинформ» предлагает ознакомиться с публикацией, посвященной казахстанско-белорусским отношениям.

Владимир Макей

министр иностранных дел Республики Беларусь

Беларусь и Казахстан: через стратегическое партнерство

к развитию и укреплению евразийского пространства

В преддверии планирующегося в ближайшее время – в конце октября 2019 года – официального визита Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Республику Казахстан думаю, мы с полным правом можем говорить о том, что с момента обретения независимости и начала суверенного развития более четверти века назад наши государства всегда были и остаются стратегическими партнерами.

Сегодня Казахстан занимает особое место во внешней политике Беларуси и воспринимается как проверенный временем, надежный союзник, важность и перспективность связей с которым во всех сферах межгосударственного сотрудничества будет только возрастать.

Истоки дружбы наших народов лежат в общей истории, особенной частью которой являются многие десятилетия взаимодействия, переплетения человеческих судеб и совместных испытаний в XX веке в рамках общего государства.

Наверное, нельзя не вспомнить о том, что первые переселенцы с белорусских земель появились на нынешней территории Казахстана еще в самом начале прошлого века в период столыпинских аграрных реформ.

Непреходящую ценность для нашей общей памяти имеет период Великой Отечественной войны, когда белорусы и казахи вместе с русским, украинским и другими народами СССР плечом к плечу сражались с нацизмом на фронтах, а Казахстан стал приютом для эвакуировавшихся в тыл вместе с членами своих семей рабочих и служащих из Беларуси. По некоторым оценкам, их насчитывалось почти 11 тысяч, и мы всегда будем благодарны казахскому народу за помощь и поддержку в то тяжелое время.

Еще одной незабываемой страницей в летописи наших отношений является освоение целинных и залежных земель в послевоенные годы, когда в составе комсомольских отрядов в Казахстан массово приезжали молодые белорусы, а некоторые из них так и остались здесь жить.

Возвращаясь к современности, хотел бы особо подчеркнуть: выходя на международную арену в качестве суверенного и независимого государства и определяя на основе принципа многовекторности свои внешнеполитические приоритеты, Беларусь изначально обозначила для себя в их числе выстраивание максимально дружественных, всеобъемлющих и взаимовыгодных отношений с Республикой Казахстан.

Успешному развитию нашего партнерства неизменно способствовало активное участие двух государств в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, которое продолжается и сегодня в рамках Евразийского экономического союза, Организации договора о коллективной безопасности, Содружества Независимых Государств.

То, что сегодня благодаря взаимным усилиям между нашими странами сложились глубокие и доверительные отношения – это зримый результат целенаправленной политики глав наших государств, задающих тон высокому уровню двустороннего сотрудничества.

Практика регулярных контактов на высшем и высоком уровнях служит хорошим стимулом для активной работы правительств двух стран, интенсификации межпарламентского сотрудничества и межрегиональных связей, расширения договорно-правовой базы и выработки новых форм и направлений разнопланового взаимодействия.

В Беларуси высоко ценят вклад Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в выстраивание плодотворных двусторонних связей, продвижение союзнических отношений в рамках евразийской интеграции, обеспечение мира и стабильности на постсоветском пространстве и в более широком контексте. Официальный визит Нурсултана Назарбаева в Беларусь в ноябре 2017 года стал важным этапом в активизации двустороннего взаимодействия: по его итогам подписаны знаковые документы по вопросам социально-экономического, научно-технического сотрудничества, совместного исследования и использования космического пространства. В результате договорно-правовая база двустороннего сотрудничества насчитывает почти 80 соглашений.

В мае 2019 г. в г.Нур-Султане проведена первая встреча Главы белорусского государства Александра Лукашенко с новым Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, в ходе исключительно теплых и дружественных переговоров подтверждена преемственность курса двух стран в двусторонних отношениях.

Важно отметить, что на международной арене наши страны традиционно придерживаются общих взглядов и схожих подходов к вопросам формирования справедливого миропорядка, выстраивания равноправного и взаимовыгодного экономического взаимодействия, развития многоуровневых интеграционных процессов, обеспечения глобальной и региональной безопасности.

И Беларусь, и Казахстан выдвигают и поддерживают объединяющие международные инициативы, нацеленные на повышение доверия и преодоление разногласий между государствами в Евроатлантическом и Евразийском пространствах, развитие партнерства интеграций. Столицы наших стран стали значимыми диалоговыми площадками, на которых идет поиск и выработка решений по различным международным проблемам, включая «тлеющие» и «замороженные» конфликты.

Благодаря этому Казахстан, как и Беларусь, стал признанным донором безопасности в своем регионе и в более широком масштабе. И вполне закономерно, что наши страны конструктивно сотрудничают и взаимодействуют на международных площадках – в Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Шанхайской организации сотрудничества и в других международных структурах.

Достаточно сказать, что наша страна поддержала кандидатуру Казахстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2017-2018 годы, члены Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО на 2013-2019 годы, последовательно выступала за проведение в казахстанской столице ЭКСПО-2017, в которой приняла самое активное участие. И, конечно же, мы с признательностью относимся к поддержке со стороны Казахстана многих важных белорусских инициатив на международной арене.

Ключевой сферой белорусско-казахстанского взаимодействия является торгово-экономическая политика. Имея открытую, экспортоориентированную экономику, во главу угла своей внешней политики Беларусь ставит «экономическую дипломатию».

Для нашей страны Казахстан – один из приоритетных торгово-экономических партнеров на пространстве СНГ и в Центрально-Азиатском регионе, и достигнутый объем взаимного товарооборота это подтверждает.

Подписание в ноябре 2017 года в рамках официального визита Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в Республику Беларусь Договора и Программы о социально - экономическом сотрудничестве между Беларусью и Казахстаном до 2026 года сформировало перспективные рамки для взаимодействия в этой сфере. К числу основополагающих документов в области наращивания «ткани» двусторонних отношений также относится «Дорожная карта» развития сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Беларусь на 2019-2020 годы.

Координацию развития экономических связей обеспечивает Межправительственная Белорусско-Казахстанская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, 15-е заседание которой пройдет в первой декаде октября текущего года в преддверии визита Александра Лукашенко в Казахстан.

Наша страна в качестве ключевого и наиболее перспективного направления для приложения совместных усилий рассматривает производственную кооперацию, в основу которой заложен принцип взаимной выгоды.

Уже сегодня в Казахстане белорусскими компаниями совместно с казахстанскими партнерами созданы промышленные предприятия по сборке комбайнов, тракторов, прицепной и навесной сельскохозяйственной техники, грузовых автомобилей в гг. Алматы, Костанае, Кокшетау, Семее.

Мы заинтересованы в расширении линейки продукции и увеличении объемов производства существующих совместных сборочных предприятий, повышении уровня локализации выпускаемой ими техники. Готовы рассмотреть возможность открытия в стране новых совместных производств.

Данное направление вносит реальный вклад в обеспечение технологической и финансовой устойчивости казахстанской и белорусской экономик, отвечает приоритетам развития регионального сотрудничества, способствует созданию дополнительных рабочих мест, увеличению налоговых поступлений в государственный бюджет и в Беларуси, и в Казахстане.

У нашей страны есть интерес к поставкам из Казахстана нефтепродуктов, металлов, зерна, технической серы, хлопкового волокна, другой востребованной в Беларуси продукции. Главный критерий – конкурентоспособные цены и качество.

В настоящее время Беларусь уделяет особое внимание вопросу диверсификации поставок нефти и нефтепродуктов. Мы заинтересованы в поставках из Республики Казахстан для последующей переработки на белорусских НПЗ нефти, мазута, вакуумного газойля и других продуктов нефтепереработки.

Поставки нефти и нефтепродуктов из Казахстана в Беларусь могут сбалансировать двусторонний товарооборот и значительно увеличить его объемы.

В настоящее время концерн «Белнефтехим» и Министерство энергетики Казахстана активно работают над проектом соответствующего соглашения. Надеемся, что подписание данного документа станет важной составляющей наполнения двусторонних договоренностей конкретным содержанием.

Сегодня важно не останавливаться на достигнутом, активизировать и расширять направления дальнейшей работы, эффективно использовать возможности для бизнеса. Тем более, что наши страны обладают необходимым потенциалом для наращивания эффективного сотрудничества в самых различных отраслях экономики, не только в сфере промышленной кооперации, но и в областях сельского хозяйства, транспорта и логистики, дорожного строительства, нефтехимии, IT-технологий, мирного освоения космоса.

Одной из значимых экономических платформ развития наших стран является Евразийский экономический союз. Пять лет назад мы сделали решительный шаг к созданию реального экономического союза в нашем обширном регионе. И хотя ЕАЭС еще слишком молод, он уже доказал свою эффективность и состоятельность, обеспечивая нашим странам дополнительные возможности для экономического роста, противодействия негативным тенденциям и кризисам в мировой экономике.

Вместе с тем, дальнейшее развитие кооперации, полное достижение заложенных при его основании целей призваны обеспечить более осязаемый положительный эффект от этого интеграционного проекта.

Главная задача текущего дня – сохраняя достигнутые результаты, приумножить их во благо наших государств и народов. И здесь, несомненно, одна из ключевых ролей принадлежит Казахстану – одному из инициаторов и драйверов Союза.

У нас есть и другие важные направления многостороннего взаимодействия. Беларусь и Казахстан обладают значительным потенциалом для сотрудничества в рамках китайского проекта «Один пояс, один путь», зримым подтверждением чему является наращивание через наши страны транзитных железнодорожных перевозок в направлении Китай-Европа.

Для Беларуси инициатива «Один пояс, один путь» – это не только транспорт и логистика. Это еще и крупнейший совместный индустриальный проект Китая в Евразийском регионе – Китайско-белорусский парк «Великий камень», в котором уже зарегистрировано более 40 резидентов из КНР, России, США, Израиля, стран Европы.

Среди резидентов парка мы бы хотели видеть и компании из Казахстана. Полагаем перспективным и более тесное взаимодействие между индустриальным парком «Великий камень» и СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота».

Растущий промышленный кластер «Великого камня» гармонично дополняет действующий в г.Минске «Парк высоких технологий», который без преувеличения называют «Силиконовой долиной Восточной Европы». Объем экспорта IT-услуг ПВТ в прошлом году вплотную приблизился к отметке в полтора миллиарда долларов.

Активное развитие в нашей стране иных высокотехнологичных отраслей, таких, как космические разработки и биотехнологии, открывают новые возможности для взаимодействия Беларуси и Казахстана.

Перспективы углубления взаимовыгодных связей имеются у наших государств и в рамках Шанхайской организации сотрудничества, которая быстро превращается в одну из самых влиятельных международных структур.

Беларусь как государство-наблюдатель в ШОС, находясь на его «западном рубеже», является активным участником экономических, инвестиционных, логистических и гуманитарных проектов на пространстве Организации и вносит существенный вклад в ее развитие, прежде всего в упрочение ее экономического измерения, в чем заинтересованы обе наши страны.

Традиционно высоким остается уровень взаимодействия наших стран в научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах.

Его важной составляющей является эффективная деятельность Научно-образовательного консорциума между высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими институтами Беларуси и Казахстана, включающего в себя 24 вуза и НИИ Беларуси и 22 вуза и НИИ Казахстана.

В столице Казахстана на базе Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева созданы и работают Белорусско-Казахстанский центр научно-технического сотрудничества, Центр языка и культуры Беларуси и Центр эталонной правовой информации Республики Беларусь. Параллельно в г.Минске в Белорусском национальном техническом университете функционирует Центр казахского языка, истории и культуры им.Абая.

Ярким примером динамичного развития научного и культурно-гуманитарного сотрудничества служит открытие в 2018 году Белорусско-Казахстанского культурно-образовательного центра при Белорусском государственном педагогическом университете им.М.Танка.

Деятельность национальных культурных центров в обеих странах направлена на сохранение и углубление исторически сложившихся братских отношений между белорусским и казахским народами, укрепление культурных связей, и, что особенно важно, расширение и развитие контактов между молодежью Казахстана и Беларуси.

В нашей стране не остается незамеченным самое активное участие Казахстана в мероприятиях Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», где казахстанские исполнители традиционно завоевывают высокие места в музыкальных конкурсах.

В 2018 году на «Славянском базаре в Витебске» под девизом «Искусство Великой степи» впервые прошел День Казахстана с проведением концерта мастеров искусств, а 4-5 декабря 2018 года казахстанские творческие коллективы приняли участие в Днях культуры Казахстана в Республике Беларусь.

В ходе предстоящего официального визита Президента Александра Лукашенко в Казахстан в г.Нур-Султане будет открыт новый комплекс зданий белорусского Посольства. Тем самым Беларусь демонстрирует серьезность своих намерений относительно дальнейшего долгосрочного и плодотворного развития сотрудничества с Республикой Казахстан.

Надеемся, что этот визит и предстоящие в его рамках переговоры позволят сторонам предметно обсудить широкий спектр вопросов двустороннего, интеграционного и многостороннего сотрудничества, придадут новую позитивную динамику углублению и укреплению как стратегического партнерства наших двух стран, так и межгосударственного взаимодействия на евразийском пространстве.

У казахского народа, как и у белорусского, испокон веков ценились крепкие дружеские отношения и взаимовыручка. Думаю, будет уместным закончить этот краткий обзор нашего взаимодействия емкими казахскими пословицами: «Татулық – табылмас бақыт» (Дружба – богатство бесценное) и «Сыйласу екі кісіге бірдей» (Дружба крепка взаимностью).

ОБ АВТОРЕ

Макей Владимир Владимирович с 20 августа 2012 года является министром иностранных дел Республики Беларусь.

Окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков (1980 году), Дипломатическую академию МИД Австрии (1993 году). 1980-1993 годы проходил службу в Вооруженных Силах СССР / Республики Беларусь. Полковник запаса.

С 1993 года работает в системе МИД Республики Беларусь.

1995-1996 годы – заместитель начальника Службы государственного протокола Министерства иностранных дел РБ.

1996-1999 годы – представитель Республики Беларусь при Совете Европы, советник Посольства Республики Беларусь во Французской Республике.

1999-2000 годы – начальник управления Общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел РБ.

2000-2008 годы – помощник Президента Республики Беларусь.

2008-2012 годы – глава Администрации Президента Республики Беларусь.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.