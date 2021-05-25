Беларусь готова пригласить международных экспертов в связи с посадкой самолета Ryanair в Минске

МИНСК. БЕЛТА - КАЗИНФОРМ - Беларусь готова пригласить международных экспертов в связи с посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Владимир Макей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

«Мы заявили, что готовы пригласить экспертов любых международных организаций, в первую очередь ИКАО, ИАТА, для проведения расследования. Любых специалистов, экспертов, чтобы составить объективную картину произошедшего», - сказал министр.

Он также заявил о готовности белорусской стороны предоставить любые данные, связанные с инцидентом.

«Готовы транспарентно проводить расследование этого инцидента с участием в том числе соответствующих международных специалистов. Но ни одна страна Евросоюза, ни одна западная страна не запросила информацию на сей счет от белорусской стороны, насколько мне известно на данный момент. Но зато успели сделать уже, наверное, сотни политических заявлений не только с обвинениями, но и открытыми угрозами в адрес Беларуси. Вот это абсолютно недопустимо. Это то, что называется «новый геополитический порядок в действии», - подчеркнул Владимир Макей.

Как сообщалось, 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс по маршруту Афины - Вильнюс, пролетая над территорией Беларуси, подал сигнал о возникновении аварийной ситуации. Аэропорт получил сообщение в 12.50. Борт FR4978 подал условный код 7700 - это основной аварийный код, который говорит о том, что на борту возникла аварийная ситуация. Причиной сигнала тревоги стало сообщение о минировании воздушного судна.

По решению командира воздушного судна в 13.15 по минскому времени самолет совершил успешную посадку в Национальном аэропорту Минск, где на стоянке самолет уже встречали аварийно-спасательные расчеты аэропорта, скорая помощь, сотрудники службы авиационной безопасности, кинологи. Незамедлительно были проведены оперативные проверочные мероприятия, на место прибыли дополнительные расчеты МЧС, работали представители силовых структур.

На борту самолета находились 123 пассажира. Все они прошли дополнительный контроль на авиационную безопасность и были доставлены в транзитную зону аэропорта для проверочных мероприятий. Багаж был снят с рейса и также прошел дополнительную проверку на безопасность. Сообщение о минировании не подтвердилось . В 20.48 самолет вылетел из Национального аэропорта Минск в Вильнюс.

Октябрьским (Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч.1 ст.340 УК.