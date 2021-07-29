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    Бельгийский специалист высказался об обязательности вакцинации против COVID-19

    29 Июля 2021, 16:21

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Вакцинация против коронавируса должна быть обязательной либо поощряться соответствующим сертификатом. Такое мнение бельгийским СМИ высказал генеральный директор больницы Брюссельского университета (UZ Brussel) Марк Ноппен, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По его мнению, такие меры должны быть внедрены для того, чтобы повысить темпы вакцинации населения против COVID-19.

    В интервью газете «Brussels times» бельгийский специалист М. Ноппен отметил, что текущий охват вакцинацией в г. Брюсселе значительно ниже, чем в остальных частях Бельгии. По его словам, добиться широкой вакцинации в столице пока непросто – как показали многочисленные инициативы властей столицы Бельгии.

    «Наши показатели вакцинации в г. Брюсселе идентичны показателям Лондона, Парижа, Амстердама или Роттердама», - отметил М. Ноппен. Это действительно столичный феномен, считает специалист.

    - Большая часть проблемы заключается в том, что группы людей не информированы либо плохо информированы о том, что вакцины против COVID-19 эффективны и безопасны. И мы должны информировать общество должным образом, уверен М. Ноппен.

    Кроме того, бельгийский специалист считает, что некоторых жителей Бельгии можно убедить сделать вакцину, введя соответствующий сертификат вакцинации по примеру Франции.

    М. Ноппен также твердо выступает за обязательную вакцинацию медперсонала. «Однако текущий уровень вакцинации в центрах по уходу за больными в г. Брюсселе пока ниже 50%, что представляет риск для постояльцев и посетителей учреждений. Мы не можем этого терпеть», - сказал специалист.

    - Есть группа людей, которые по какой-либо причине принципиально и рьяно выступает против вакцинации. Вы не сможете убедить их никакими рациональными аргументами, - говорит М. Ноппен.

    В результате он выступает за тактику из двух направлений: сделать вакцинацию обязательной либо стимулировать тех, кто хочет пройти вакцинацию выдачей пропусков (сертификатов) вакцинации.

    «Для принципиальных антиваксеров: никакой пощады», - добавил ученый бельгийского университета.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Здравоохранение Бельгия Коронавирус в мире Вакцинация Европа
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