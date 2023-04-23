Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.93 eur/kzt 501.18

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 65.55
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Бельгийский порт принимает один из крупнейших контейнеровозов в мире

    23 Апреля 2023, 02:10

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Контейнеровоз MSC Tessa прибыл в пятницу в морской порт бельгийского города Антверпена, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на местные СМИ.

    Судно MSC Tessa считается одним из крупных контейнеровозов в мире, способное перевозить не менее 24 116 контейнеров. Габариты корабля: длина 400 метров, ширина 62 метра. Тем не менее, данный рекорд вероятно продлится недолго, так как скоро ожидается спуск на воду другого судна MSC Loreto, которое способно перевозить еще на 200 контейнеров больше.

    В то же время бельгийские специалисты утверждают, что судоходные компании при строительстве крупных контейнеровозов должны учитывать некоторые пределы. По их мнению, для таких крупных судов необходимы дополнительные дноуглубительные работы, чтобы корабль не сел на мель. Кроме того, необходимо адаптировать другое оборудование в портах, в том числе такие, как краны на терминале.


    Фото: CCTV Video News Agency

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия Логистика Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Расширение связей с Ираном, форум в Италии, возвращение лошадей Пржевальского: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    Глава Би-би-си подал в отставку на фоне скандала о займе Борису Джонсону
    Учителя средних школ провели забастовку в Бельгии
    В Генассамблее ООН обсудили вопрос права вето в Совбезе
    Популярное
    1 Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
    2 Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
    3 О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
    4 Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
    5 Казахстан нашел первую партию запасов сланцевой нефти
    Новости партнеров