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    Бельгийские специалисты считают, что аномально теплая осень - признак глобального потепления

    30 Октября 2022, 21:23

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В субботу в Бельгии зафиксирован очередной температурный рекорд: дневная температура в Брюсселе превысила 25 градусов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В столичной коммуне Уккель, где находится метеорологическая станция после 14 часов дня температура поднялась до 25,1 градуса по Цельсию - позже она достигла 25,5 градусов. Это самый высокий показатель температуры в этот период года за всю историю метеонаблюдений в Бельгии.

    Бельгийский метеоролог Фрэнк Дебузер написал в Twitter, что «никогда раньше у нас не было такого летнего дня так поздно в осенний сезон. Сегодня 29 октября 2022 года. Предыдущие высокие отметки температуры были 16 октября 2017 года и 16 октября 2018 года».

    По мнению бельгийского синоптика, текущая волна не случайное явление. Это явный признак глобального потепления.

    Эксперт из Университета Левена Николь ван Липциг называет нынешнюю ситуацию с продолжающимися высокими температурами исключительной.

    «У нас температура на 9 градусов выше нормы для этого времени года (нормальное значение для этого времени около 13 градусов). На самом деле, у нас жара в середине осени. Это вызвано горячим воздухом с юга, но это также результат изменения климата» - сказал бельгийский ученый.

    «Природные экосистемы запутались. Это влияет на нас, на нашу экономику, на наше здоровье, а также на нашу планету и животных», - предупреждает Николь ван Липциг.


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия
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