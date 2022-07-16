Бельгийские пилоты пригрозили забастовками европейскому авиаперевозчику

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Ирландская авиакомпания «Ryanair» отреагировала на угрозы ее части персонала в Бельгии объявить очередную забастовку 23-24 июля, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Генеральный директор лоукостера Майкл О'Лири прокомментировал местным СМИ отношения с трудовыми коллективами в Бельгии.

«80% пилотов нашей сети теперь охвачены новыми заключенными долгосрочными соглашениями, включая ускоренное восстановление заработной платы. Ваша позиция (бельгийских пилотов – авт.) заключается в том, что вы никогда не подпишете подобное соглашение в Бельгии. Опять же, это ваша позиция, но вы будете бастовать очень долго, нанося ущерб бизнесу и подрывая инвестиции в Бельгии, на которые приходится 3% наших операций» - цитирует заявление «Ryanair» бельгийская газета Le Soir.

Проблемы в туристическом секторе продолжают доминировать в заголовках европейских газет этим летом. При этом бельгийский профсоюз пилотов призывает к новым забастовкам 23 - 24 июля. Ирландская авиакомпания выполняет рейсы из основных аэропортов Бельгии в Брюсселе и Шарлеруа. Отличительными характеристиками «Ryanair» является низкая (бюджетная) стоимость ее билетов.

Le Soir отмечает, что авиакомпания «Ryanair» даже пригрозила покинуть бельгийские аэропорты.

Ранее работники Ryanair объявили забастовку, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда. Сотрудники говорят, что авиакомпания не соблюдает местный закон о минимальной заработной плате, и призывают руководство Ryanair улучшить условия труда.