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    Бельгийская полиция проверила метро после сообщений об угрозе взрыва

    9 Марта 2023, 01:25

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Бельгийская прокуратура расследует угрозу террористического акта в брюссельском метро, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Бельгийская полиция и спецслужбы проявляют особую бдительность после недавней угрозы теракта в брюссельском метро. Об этом сообщают местные СМИ и новость подтверждается федеральной полицией.

    Силы безопасности в ночь на 8 марта провели полную проверку сети столичного метро. Все станции метрополитена остаются открытыми.

    «Нам действительно прислали электронное письмо с угрозами нападения на линию брюссельского метро. Мы сразу очень серьезно отнеслись к угрозе и провели тщательную проверку, в ходе которой ничего подозрительного обнаружено не было. Сегодня по-прежнему сохраняется повышенная бдительность», — отметил представитель федеральной полиции.

    По данным полиции, прокуратура Брюсселя начала расследование указанных фактов. «Расследование продолжается, и мы пока не можем предоставить какие-либо дополнительные подробности», — заявил пресс-секретарь полиции Виллемьен Бэрт.

    Кроме того, отдельные дипломатические представительства разослали своим гражданам уведомления о возможной угрозе и попросили повысить меры личной безопасности.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия Мировые новости
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