Бельгийская Фландрия лидирует по показателям вакцинации против COVID-19 среди детей и подростков

БЕЛЬГИЯ. КАЗИНФОРМ - В бельгийской Фландрии около 71% детей в возрасте от 12 до 15 лет и 80% подростков в возрастной группе 16-17 лет получили первую дозу вакцины против COVID-19, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Указанные данные на 18 августа представила Целевая группа по вакцинации.

«Цифры нас немного удивили», - заявил глава Целевой группы Дирк Рамекерс. «Мы думали, что вакцинация молодежи в летние месяцы будет медленной, но совершенно очевидно, что во Фландрии это происходит с молниеносной скоростью» - сказал Д.Рамекерс.

В другом регионе Бельгии – Валлонии, статистика вакцинации среди детей и подростков составила 47% (12-15 лет) и 66% (16-17 лет). Значительно отстает по темпам вакцинации столица страны г.Брюссель, где первую дозу получили 17% детей 12-15 лет и 30% подростков.

Бельгийские власти сообщают, что в г.Брюсселе будут приложены максимальные усилия для повышения осведомленности о необходимости вакцинации в школах, особенно через региональные центры психологической, медицинской и социальной поддержки и Управление по вопросам рождения и детства.

Целевая группа вакцинации надеется, что это придаст кампании дополнительный импульс.



