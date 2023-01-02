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    Бельгийская авиакомпания впервые заправила свой самолет биотопливом

    2 Января 2023, 17:30

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Самолет авиакомпании «Brussels Airlines» впервые заправили биокеросином в аэропорту Брюсселя в воскресенье, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на местные СМИ.

    Авиалайнер вылетел в город на юге Испании - Малагу. Отмечается, что брюссельский аэропорт Завентем снабжается керосином по трубопроводной сети НАТО. С начала нового года в аэропорт можно транспортировать устойчивое топливо «SAF» («Устойчивое авиационное топливо»).

    Брюссельские авиалинии - первая в стране авиакомпания, которая использовала экологически чистое биотопливо. Компания приобрела 2 млн литров керосина у финской нефтяной компании Neste - смесь с 38% экологически чистым топливом.

    Международная ассоциация воздушного транспорта IATA подчеркивает, что авиационная отрасль в целом стремится к амбициозным целям по сокращению вредных выбросов.

    Устойчивое авиационное топливо SAF определено как один из ключевых элементов, помогающих достичь этих целей. С использованием SAF было совершено более 450 тысяч полетов .

    По мнению экспертов, внедрение таких технологий в промышленности позволило бы значительно уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу.

    На данном этапе биотопливо производится из возобновляемых источников - различных производных растений. Это могут быть отработанные растительные масла, опилки, отходы сельского хозяйства.


    Фото: BRUSSELS AIRLINES

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия Мировые новости Авиация
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