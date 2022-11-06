Бельгийцы в октябре сократили потребление электроэнергии на 10%

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Потребление электроэнергии в Бельгии снизилось благодаря мерам, которые предпринимаются как со стороны местных жителей, так и поставщиков энергии, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Бельгийские усилия по сокращению потребления энергии, похоже, приносят свои плоды. В октябре текущего года потребление электроэнергии в Бельгии упало на 10% по сравнению с потреблением в октябре последних пяти лет.

По общему признанию, установившаяся мягкая погода в этой части Европы способствовала меньшему потреблению электричества при отоплении домохозяйств и общественных помещений.

Сами жители страны также вводят в быт новые привычки экономии света. К примеру, некоторые бельгийские семьи стали собираться возле одной точки света, чтобы заняться своими делами либо устанавливают по дому световые таймеры.

Частные компании также играют роль в этом спаде потребления. К примеру, на поле для гольфа в городе Брюсселе тренировочное поле теперь освещается только по запросу, а витрина больше не освещается ночью.

Бельгийская пресса пишет, что приведенные меры экономии со стороны жителей и бизнеса, которые позволили сэкономить потребление, подтверждают курс федерального правительства и регионов, которые воздержались от обязательных мер по сокращению потребления.





Фото: kartinkin.net