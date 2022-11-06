Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Бельгийцы в октябре сократили потребление электроэнергии на 10%

    6 Ноября 2022, 17:08

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Потребление электроэнергии в Бельгии снизилось благодаря мерам, которые предпринимаются как со стороны местных жителей, так и поставщиков энергии, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Бельгийские усилия по сокращению потребления энергии, похоже, приносят свои плоды. В октябре текущего года потребление электроэнергии в Бельгии упало на 10% по сравнению с потреблением в октябре последних пяти лет.

    По общему признанию, установившаяся мягкая погода в этой части Европы способствовала меньшему потреблению электричества при отоплении домохозяйств и общественных помещений.

    Сами жители страны также вводят в быт новые привычки экономии света. К примеру, некоторые бельгийские семьи стали собираться возле одной точки света, чтобы заняться своими делами либо устанавливают по дому световые таймеры.

    Частные компании также играют роль в этом спаде потребления. К примеру, на поле для гольфа в городе Брюсселе тренировочное поле теперь освещается только по запросу, а витрина больше не освещается ночью.

    Бельгийская пресса пишет, что приведенные меры экономии со стороны жителей и бизнеса, которые позволили сэкономить потребление, подтверждают курс федерального правительства и регионов, которые воздержались от обязательных мер по сокращению потребления.


    Фото: kartinkin.net

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Энергетика Бельгия Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Лесные пожары, торговые связи с ОАЭ, астанинский процесс по Сирии: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    «Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай