Бельгийцы организовали сбор помощи для жертв наводнения

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Брюсселе общественными активистами выдвинуто несколько инициатив по оказанию помощи жертвам наводнения, прошедшего на этой неделе, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению на 17 июня, число погибших в результате наводнения в Бельгии составляет 19 человек. Однако, по данным средств массовой информации Валлонии, данное число может возрасти поскольку по меньшей мере еще 19 жителей числятся пропавшими без вести.

По всей стране сотням людей пришлось эвакуироваться из своих домов, в то время как тысячи объектов недвижимости были повреждены.

В Брюсселе, который по сравнению с другими регионами не сильно пострадал от наводнения, стартовали акции солидарности, в которых люди собирают одежду, деньги и другие необходимые предметы жертвам наводнения.

Почти во всех местных муниципалитетах бельгийской столицы созданы пункты сбора помощи. К помощи пострадавшим подключаются различные спортивные клубы Бельгии и общества болельщиков.

Многие власти других регионов Бельгии и Франция также решили направить свои силы гражданской обороны для оказания помощи наиболее пострадавшим регионам Бельгии.

Как сообщалось ранее, циклон «Бернд» принес сильные осадки в Бельгию и часть земель Германии. Бельгия объявила 20 июля общенациональный траур по жертвам наводнения.

В Германии Министерство обороны ввело режим военной катастрофы из-за наводнений на западе страны. В результате наводнения уже подтверждена гибель более ста человек. Еще около тысячи числятся пропавшими без вести.



