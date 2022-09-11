Бельгийцам предстоит выбрать зимой между проветриванием и энергосбережением

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Проветривать ли помещения предстоящей зимой в условиях сохраняющейся пандемии COVID-19 либо сберегать тепло в школьных классах при высоких ценах на энергию? Об этом бельгийское радио спросило местного вирусолога М.Ранста, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Этой зимой будет сложный выбор между вентиляцией и энергосбережением», сказал бельгийский вирусолог Марк Ван Ранст в интервью местной радиостанции VRT Radio 1.

Учитывая, что цены на энергоносители в Европе достигли беспрецедентного уровня, а пандемия коронавируса не преодолена, этой зимой европейцам предстоит принять непростые решения.

Профессор Левенского университета Марк Ван Ранст подчеркнул, что «вентиляция остается важной» как мера по сдерживанию распространения коронавируса.

Проветривание помещений эффективно в сдерживании распространения не только COVID-19, но и других вирусных инфекций. Прошлой зимой окна школ и рабочих мест по всей Фландрии надлежало держать открытыми для достаточной вентиляции. Неизбежно это привело к увеличению потребления энергии.

Однако сегодня, когда цены на энергоносители сильно выросли, смогут ли школы в этом году позволить себе «рабочее проветривание», задаются вопросом бельгийские журналисты.

Директор начальной школы в восточно-фламандском муниципалитете Герцеле сказал VRT News, что «мы должны быть в состоянии оплачивать наши счета в конце месяца. Школьные здания, как правило, старой постройки и не так хорошо теплоизолированные. Мы должны попытаться найти баланс».

Стремительно растущие затраты на электроэнергию также являются проблемой для залов культурных центров и других общедоступных зданий, в которых необходимо проветривание. Местный инженер Лин Питерс считает, что более широкое использование систем вентиляции неизбежно приведет к увеличению затрат на электроэнергию.

По мнению вирусолога Марка Ван Ранста, многим будет трудно найти баланс между экономией энергии и обеспечением достаточной вентиляции. «Нужно искать компромиссы. Старайтесь делать разумный, а не радикальный выбор и, например, держите окна открытыми не так широко и не так долго, как в прошлом году».

Кроме того, бельгийский профессор против полного закрытия окон в помещениях для энергосбережения.

«Уровень вакцинации среди детей ниже, и вы проветриваете помещения не только для предотвращения коронавируса, но и других вирусов, которые циркулируют в зимнее время. Кроме того, плохое качество воздуха не способствует обучению детей», - предупредил специалист.

Фото: sun9-9.userapi.com



















