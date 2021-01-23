Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Бельгия запретила «несущественные» поездки

    23 Января 2021, 11:56

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Власти Бельгии с 27 января по 1 марта текущего года разрешают перемещение граждан и жителей страны через границу только в определенных случаях, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Совещательный орган при правительстве Бельгии по борьбе с коронавирусом установил следующие условия, разрешающие пересечение границы:

    1) служебные командировки;

    2) гуманитарные причины: помощь пожилым, несовершеннолетним, инвалидам, посещение родственников в рамках медицинской помощи, а также переезд по медицинским причинам и продолжение лечения;

    3) поездки с целью учебы: школьники, студенты и стажеры по обмену в рамках учебы, а также научных исследований;

    4) весомые семейные причины;

    5) поездки в рамках юридических обязательств, срочный ремонт транспортного средства либо переезд;

    6) разрешается также перемещение лиц, работающих в приграничных регионах, но на срок не более 48 часов.

    При этом границы Бельгии в рамках Шенгенского соглашения остаются открытыми, но с учетом вышеуказанных ограничений.

    Для лиц, прибывающих из за пределов Евросоюза продолжают действовать правила обязательного ПЦР-теста на коронавирус на первый и седьмой дни по приезду в страну.


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава делегации по странам ЦА Европейского парламента выразил соболезнования народу Казахстана
    День траура: местные жители и дипломаты приходят в посольство Казахстана в Брюсселе
    Высокая температура воздуха фиксируется в эти дни в Бельгии
    Бельгийская авиакомпания планирует создать технический центр в аэропорту Астаны
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай